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社會 社會焦點 保障人權

逃亡還炫耀火力！情侶檔通緝犯落網　查扣「黑蜘蛛」步槍及毒品

記者林東良／台南報導

32歲李姓男子，2024年4月底因毒品案經台南地檢署發布通緝在逃，市警二分局偵查隊獲知李嫌除攜毒逃亡外，還時向友人炫耀有槍彈隨身，警方11日晚間8時鎖定其投宿中西區中華西路某汽車旅館展開緝捕行動，緝獲李嫌及其毒品通緝黃姓女友，起獲改造M4步槍、手槍各1枝、彈匣3個、子彈8發及安非他命毒品一批。

▲台南市警二分局緝獲毒品等通緝的李嫌及黃姓女友，起獲俗稱「黑蜘蛛」之改造M4步槍及手槍各1枝、子彈8發及安非他命等毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲警方緝獲毒品等通緝的李嫌及黃姓女友，起獲俗稱「黑蜘蛛」之改造M4步槍及手槍各1枝、子彈8發及安非他命等毒品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李嫌及26歲黃女兩人因之前涉犯毒品及詐欺等案件，分別遭台南及新北地檢署發布通緝在逃，在母親節前夕兩人同車前來台南中西區中華西路某汽車旅館內投宿躲藏，殊不知其等行蹤及使用交通工具等，早為市警二分局偵查隊員警鎖定監控中，也在發現其等進入市區，員警也馬上動員全副武裝展開圍捕。

▲台南市警二分局緝獲毒品等通緝的李嫌及黃姓女友，起獲俗稱「黑蜘蛛」之改造M4步槍及手槍各1枝、子彈8發及安非他命等毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因之前偵辦案件中獲報李嫌持有非法槍彈，員警也不敢大意，全員攜帶防護裝備圍捕，並由員警於樓下發出佯攻製造巨量聲響，果然吸引黃女開門查看狀況，馬上被員警一舉攻入壓制及逮捕。陸續並從李嫌背包起獲俗稱「黑蜘蛛」之改造M4步槍及手槍各1枝、子彈8發及安非他命等毒品(重14.6公克)，也將兩嫌帶回深入調查，李嫌對槍彈來源避重就輕，尚待後續追查來源，全案訊後將李嫌依槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦；黃女通緝部分也為員警解送地檢署歸案。後續也將擴大追查槍彈及毒品來源。

二分局表示，在全國同步「肅槍」、「掃黑」、「緝賭」等專案期間，員警鍥而不捨強力出擊，斬獲槍枝及毒品送辦成效斐然，有效淨化社會治安環境，也將持續運用各項勤務強力掃蕩不法，以營造台南市最安全幸福的宜居城市。

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