抹黑指控讓母睡不好、妻被牽連　柯文哲談母親節：永遠說不完的抱歉

▲柯文哲與父母親、妹妹柯美蘭、妻子陳佩琪吃飯。（圖／翻攝自柯文哲threads）

記者袁茵／台北報導

今（12日）天為母親節，民眾黨主席柯文哲釋出新短片，提及自己知道最近許多抹黑、指控，讓媽媽何瑞英一定非常煎熬，而自己只能盡力安慰對方；另外妻子陳佩琪也備受牽連，自己對對方只有永遠說不完的抱歉，「趁著今天，我也想告訴我的媽媽、佩琪和所有的母親，除了照顧家人孩子，不要忘了愛自己」。

柯文哲12日於臉書公布與陳佩琪的短片，表示「母親」是上天的恩賜，自己到了這個年紀，都還時時感受到母親的關心。隨著母親節接近，這幾天感觸特別深，當年要從政時，父母親堅決反對，希望他好好當醫生就好，不要涉足政治險惡。

柯文哲指出，但是自己真的進入政治，父母還是無怨無悔支持，「我知道最近許多對我的指控、抹黑，我的母親一定非常煎熬、一定是睡也睡不好。我只能盡力安慰她，這種穿鑿附會的抹黑終會過去。」

柯文哲說，同樣被牽連的還有陳佩琪，「這位母親 aka 我們家的一家之主，最近申請退休，結果也被加倍放大，說她在轉移話題。對佩琪，我永遠有說不完的抱歉，女人不是丈夫的附屬品，她的職涯、人生選擇，我只有尊重，給予她支持，正如她永遠支持我一樣。」

柯文哲強調，母親是世界上最美的存在，母親無私、無我，為了孩子與家庭，總是不問回報的付出，甚至壓縮了自己的一切，因此有了這個重要的日子。趁著今天，自己也想告訴媽媽、佩琪和所有的母親，除了照顧家人孩子，不要忘了愛自己，我也要告訴所有的孩子們，別忘了和媽媽說聲「我愛你」，這句話很簡單，感動會是永遠。