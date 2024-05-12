準備變天！今午後迎鋒面「越晚雨越大」　雷雨從北東下到中南部

▲今午後鋒面來襲、隨後東北季風影響，降雨範圍擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（12日）天午後鋒面通過影響，天氣變為不穩定，中央氣象署指出，今午後北部宜蘭有較大雨勢，伴隨陣雨或雷雨，入夜鋒面接近通過降雨越來越明顯，降雨範圍擴大到中部以北及東半部，隨後東北季風增強，到下周四前都是乾的空氣，北台灣低溫20度，各地早晚溫差大。

氣象署預報員黃恩鴻說，今天是鋒面逐漸接近過程當中，台灣是吹鋒面前緣的偏南風，因此今天各地感受溫暖悶熱，多雲到晴天氣。從目前衛星雲圖來看，雲量較多地區從，北部海面延伸到華南一代區域，預估今下半天之後逐漸降雨，午後發展更旺盛，入夜後鋒面通過一直影響到明天白天。

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▲未來降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

他表示，現在各地降雨還不明顯，但今天下午之後到明天白天，北部、宜蘭花蓮有較大雨勢，中南部局部也有較大雨勢伴隨陣雨或雷雨，入夜後隨著鋒面接近，各地降雨機率高，降雨越來越明顯，降雨範圍擴大，特別是中部以北及東半降雨持續且明顯。

黃恩鴻說，明天下午之後鋒面通過，隨後大陸冷高壓帶來東北季風，轉為水氣少、溫度涼的天氣型態，明天午後降雨逐漸趨緩，溫度也會下降，周二吹偏東北風環境，風速增強及減弱情形，大致以吹東北風為主，迎鋒面東半部有零星陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，但降雨不明顯。

▲未來溫度預測示意圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，今天白天各地感受溫暖偏熱在30至33度，明白天到周四之前這段期間，北台灣低溫普遍20度。到下周四之前都是乾的空氣，局部有輻射冷卻影響，北台灣局部會溫度更低，但白天太陽出來升溫快速，普遍高溫30度，因此日夜溫差大，北台灣低溫主要受到輻射冷卻影響，早晚偏涼。

黃恩鴻提到，目前菲律賓赤道附近陸續有熱帶擾動跟低壓發展，但菲律賓東方海面距離台灣非常遙遠，雖然雲簇在赤道不斷生成的情形，未來發展、預報模式變化非常大，赤道本來就會有熱帶系統生成，是否影響台灣要持續觀察。