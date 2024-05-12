磁爆影響到明天！「極光」現身墨西哥台灣卻看不到　氣象署曝原因

▲這場磁暴為許多地方帶來難得的極光。英國極光。（圖／翻攝自X／@photosraf）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署10日首度發布磁爆特報，歐美、澳洲等許多國家都看見極光，低緯度的墨西哥也觀賞極光，緯度與墨西哥接近的台灣卻沒看到。中央氣象署表示，台灣離磁北極較遠，因此沒能欣賞極光，這起磁爆最強一波已過去，但持續到明天上半天，可能影響電力系統及GPS準確度，公車定位或汽車導航定位有誤差。

氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明說，5月10日發生磁暴事件，最大規摸達KP9，發生於台灣時間10日晚上11點，目前已持續33小時，目前還沒有傳出電力系統災情，氣象署持續觀察；對比上一次類似規模磁暴事件，是2003年10月28日萬聖節，持續60小時。

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▲氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明說明極光形成原因與位置。（圖／記者蔡亞樺攝）

蔡禹明指出，磁爆來自於太陽表面AR3664活耀區的黑子群，黑子直徑約17個地球大，磁場強度看起來非常複雜，同區域發生多起X級太陽閃焰，伴隨日冕物質拋射，大量帶電粒子噴發到太空，這些粒子接近地球時，擠壓地球磁層，原受磁層保護的同步衛星，就可能受到高能粒子影響。

蔡禹明說，受到磁暴影響世界多地看到極光，極光呈中空圓狀，在不同位置看到的極光，樣態也不一樣，有的在天頂，有的在地平線；極光絢麗顏色的成因，因帶電粒子撞擊氣體，依據不同氣體會產生不同顏色，氧原子會激發綠色或紅色，氮分子成現藍色或紫色，黃色、粉紅色則由上述基本顏色混和而成。

▲氣象署10日首度發布磁爆特報，歐美、澳洲等許多國家都看見極光。（圖／氣象署提供）

他提到，由地磁北極在格陵蘭島附近，極光出現偏向在歐洲、美國，但據了解連低緯度也目擊到極光，北緯22度的墨西哥就觀測到地平線極光，台灣和墨西哥緯度接近，但離磁北極較遠，和墨西哥相比，磁緯度較低，因此這起磁爆事件沒能欣賞到極光的紀錄。

蔡禹明表示，這起磁爆事件還會持續到明天上半天才會結束，根據過去經驗磁爆可能影響電力系統及高頻短波的無線傳輸，因此像是GPS準確度及漁業廣播的電力有干擾或中斷，例如公車、汽車導航可能因訊號延遲，導致數十至100公尺的定位誤差。

▲氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明說，這場磁爆事件將持續到明(13日)天，電力系統、GPS準確度可能受影響。（圖／翻攝臉書「報天文-中央氣象署）



這起磁爆事件是氣象署首度發布特報，2003年卻沒有發布，蔡禹明說，太空天氣於2012年各國陸續重視，過去魁北克曾因磁爆而造成大規模停電，影響民生，但目前太空觀測資料掌握仍不多，不是每一次都能預報到磁爆，這次出現完整同心圓並朝地球過來，加上強度很強，比較明確，因此氣象署是第一次發布磁爆特報。