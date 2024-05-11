徒手碰汽油竟患血癌！美石油巨擘埃克森美孚「判賠前技師235億」

▲陪審團判定埃克森美孚需賠償患癌男子235億，但埃克森美孚卻認為相關決定並不合理。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國賓州男子吉爾（Paul Gill）控訴，他在1970年代因工作關係，長期徒手接觸埃克森美孚（Exxon Mobil）汽油中的有毒化學物質後罹患癌症，而要求這家石油巨擘賠償。陪審團9日裁定，埃克森美孚須賠償7.255億美元（約新台幣235億元）給吉爾，但相關公司卻不服審判，要求上訴。

據路透社報導，現年67歲的前埃克森美孚技師吉爾指控，他1975年至1980年間在加油站工作時，因徒手使用石油產品清潔汽車零件，長期接觸埃克森美孚產品中被美國環保署（EPA）列為致癌物的苯（benzene），而在2019年被診斷患上俗稱為「血癌」的急性骨髓性白血病（leukemia）。

費城一家州法院在歷經一個多星期的審判後，陪審團於當地9日以10比2作出裁決，認定埃克森美孚公司疏忽大意，未提前警告苯對健康存有風險，而須賠償7.255億美元的「補償性損害賠償」給罹癌的吉爾。

吉爾的律師威格爾（Patrick Wigle）在聲明中指出，這項裁決具有重要意義，因為它確認了埃克森美孚汽油的致癌性，「埃克森美孚早在幾十年前就知道苯可能致癌，卻未向公眾發出警告或採取措施限制接觸。苯在美國廣泛被用於汽車燃料、樹脂和其他工業用途，因此這個裁決可能對相關產業產生影響。」

然而，埃克森美孚公司的發言人對相關裁決卻表示強烈不滿，認為法院的裁決「不合理」，並表示公司將尋求撤銷裁決，計劃透過上訴程序來維護自己的權益。