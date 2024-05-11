女搭機「爬進行李櫃」躺平睡覺　離譜畫面瘋傳！乘客全看傻

▲ 一名女子躺在機艙座位上方行李架上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都會趁搭飛機時補眠，美國西南航空（Southwest Airlines）卻發生一起離譜事件，一名女子被拍到整個人窩在座位上方的行李櫃裡，似乎是在睡覺休息，令同機乘客相當傻眼，畫面在網路上引發熱議。

A woman was spotted lying inside an overhead luggage compartment on a Southwest Airlines flight from Albuquerque to Phoenix. pic.twitter.com/VvfRPbH0jw — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 10, 2024

綜合《紐約郵報》等美媒，西南航空6日一架從新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）飛往亞利桑那州鳳凰城的航班上，有乘客拍下一名女子躺在頭頂行李架上的離譜畫面，在TikTok上迅速累積逾510萬次觀看。

女網友古斯曼（Monique Guzman）上傳的影片中，這名女子躺在行李架上，一隻手枕著頭部，視線還直直看向鏡頭，看起來舒服又自在，接著鏡頭切換到拍攝者，可見目睹這番荒謬景象的乘客都忍俊不禁。

古斯曼受訪說明，她會注意到這名女子是因為她看見頭頂上「冒出一顆頭」，沒想到部分乘客對此卻不以為意，還若無其事地從旁邊走道走過。後來有空服員在起飛前發現她，但不清楚她是否被要求下來，以及她究竟在上面待了多久。

這段影片在網路上迅速瘋傳，引發網友討論，「她是怎麼上去的？」、「她好chill」、「西南航空確實有開放選座位」，該公司對此則尚未回應。