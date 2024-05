女搭機「爬進行李櫃」躺平睡覺　離譜畫面瘋傳！乘客全看傻

▲ 一名女子躺在機艙座位上方行李架上。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

許多人都會趁搭飛機時補眠,美國西南航空(Southwest Airlines)卻發生一起離譜事件,一名女子被拍到整個人窩在座位上方的行李櫃裡,似乎是在睡覺休息,令同機乘客相當傻眼,畫面在網路上引發熱議。

A woman was spotted lying inside an overhead luggage compartment on a Southwest Airlines flight from Albuquerque to Phoenix. pic.twitter.com/VvfRPbH0jw