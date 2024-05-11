美國女子住在「超市招牌」裡！　超小空間放電腦咖啡機

▲女子就住在超市屋頂上方的招牌空間 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州連鎖超市Family Fare一間店近期施工，沒想到當承包人員來到現場準備開始工作時，居然發現招牌內部擺放著桌子、衣服、電腦、印表機、咖啡機等，驚覺一名女子就住在超市招牌的狹小空間內。經調查，這名女子已在此處住了約1年，目前已經離開。

今日美國報、NBC等報導，這間超市屋頂頂部有個不小的空間，這裡也是放置招牌的地方，在招牌後方有個入口門，當承包商來到超市之後，發現有一根延長線從屋頂連接至招牌內部。

沒想到工作人員一看才發現內部有人類生活的跡象，除了有一張迷你的桌子之外，還有電腦、盆栽、衣服、印表機、咖啡機、食物等，整個空間其實相當小，長約4.5公尺、寬約1.5公尺，最高的地方大約2.4公尺高。一行人也在這裡發現一名34歲女子，立刻通知超市，隨後超市報警處理。

當員警抵達現場之後，這名女子直接走到門口，宣稱「別擔心，我要走了」，隨後便離開。警方現階段尚未對這名女子採取法律行動，但有告知她這是非法入侵的行為，女子同意不會再回來。

當局並未公布這名女子的身分，員警向她提供當地服務資訊以協助解決住房問題，但她不希望得到幫助。已知她離開當日並沒有把全部物品帶走，事後超市與她取得聯繫，協助搬運剩餘物品。