　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列用美國武器攻擊加薩　美國務院：可能違反國際法

▲▼巴勒斯坦婦人在加薩走廊拉法哭擁死去親人的遺體。（圖／路透）

▲巴勒斯坦婦人在加薩走廊拉法哭擁死去親人的遺體。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務院最新評估報告指出，以色列在加薩的軍事行動中使用美國提供的武器，很有可能違反了國際人道主義法。儘管這是以哈開戰以來，美國對以色列最強烈的批評，但美方仍指出，由於戰爭情況混亂，無法核實這些武器使用的具體情況。

美國總統拜登2月發布的「國家安全備忘錄（National Security Memorandum），布林肯必須在5月8日前向國會報告，是否認為以色列對其使用美國武器不違反美國或國際法的保證可信。

根據《路透社》報導，國務院最新報告顯示，美方「合理評估」以色列使用武器的方式不符合人道權利的標準，但由於戰爭情況混亂，無法核實這些武器使用的具體情況。

報告中提到，以色列和其他一些受到審查的國家，都向美國做出了尊重並遵守國際人道主義法的「可信且可靠」的保證。

▲▼一輛以色列軍車在以色列和加薩邊境附近開火。（圖／路透）

▲一輛以色列軍車在以色列和加薩邊境附近開火。（圖／路透）

不過國務院這份報告存在矛盾，報告列舉多項平民受到傷害的可信消息，還說以色列一開始並未與美國合作增加對加薩這塊飛地的人道援助；但在每件案例中，國務院都說無法明確評估是否曾發生任何違法事件。

國務院在報告中提到，「有鑑於以色列嚴重依賴美國製造的國防用品，我們有理由認為，自10月7日以來，以色列安全部隊一直在使用國家安全備忘錄20（NSM-20）涵蓋的國防用品，其使用情況與國際人道主義法義務不符，也不符合減輕平民傷害的既定最佳做法。」

報告寫道，「以色列並未分享完整資訊，以查證NSM-20所涵蓋的美國國防物品是否專門用於涉嫌在加薩、約旦河西岸（West Bank）和東耶路撒冷（East Jerusalem）違反國際人道法或國際人權法的行動。」

美國政府仍表示，以色列自稱是在符合國際法情況下使用美國武器的保證是可信的。

美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）批評，政府「迴避所有棘手的問題」，並避免密切審視以色列的行為是否意味著美方應切斷軍援，「這份報告自相矛盾，因為結論是有合理理由認為確有發生違反國際法的情況，同時卻又說他們沒有發現不符規定的行為。」

ET快訊
Keanna開戰！　爆「謝和弦剛交往就偷吃陳芳語」
快訊／網紅信義區撒錢爆推擠　蔣萬安：依法辦理
小叔溜進大嫂房間摸摸！　她驚醒：你哥哥知道嗎？
撒錢網紅R哥「驚人身家起底」　王大陸是10年麻吉
台北動物園首展出「馬來虎」　趴玻璃萌樣曝
快訊／信義區撒錢爆推擠　網紅R哥鞠躬道歉了！
快訊／信義區大灑錢　網紅R哥現身派出所！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「16年不吃不喝」醫師一驗超健康！　她堅稱：這是神蹟

15萬人撤離拉法！4寶媽逃命沒水電網路　「我們別無選擇」

以色列用美國武器攻擊加薩　美國務院：可能違反國際法

女童肚子痛　醫照X光驚見「胃被超大一根塞住」！取出20cm巨物嚇壞

大叔亂刀砍死25歲酒店妹！稱遭騙千萬「被分手」　警：根本沒交往

噁！美店員「掏GG摩擦鮭魚肉」尿在醬汁裡　錄影PO網狂炫

金正恩監督試射！北韓將部署新型多管火箭發射器　砲兵戰力大增

11年11國與台灣斷交！　美議員提法案「38億元挺台」

以色列「怒掏碎紙機」當眾粉碎聯合國憲章！　反對巴勒斯坦入聯

對餐廳「狂刷一星負評」被逮捕！他遊普吉島1舉惹禍　恐要關2年

劉德華要來台灣了！　10.11月確定台北小巨蛋開唱

女兒出嫁幽默拜別父母　爸歪樓：只搬到樓下XD

彰化停業咖啡廳火警！女衝屋內救2愛犬喪命

花蓮疑出現狂犬病鼬獾「喪屍轉圈」墜駁坎！

弟暖心收編流浪奶汪　1天4餐！半年增20KG

「北區最美藥頭」落網　開豪車送毒、藏百萬贓款

地牛翻身！花蓮清水大山恐怖山崩畫面曝　駕駛：看到會怕

「北區最美藥頭」落網 　家查獲大批毒品、贓款

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

飄香22年逢甲阿婆炒飯熄燈　找到斷聯女店員：沒遺憾了

「16年不吃不喝」醫師一驗超健康！　她堅稱：這是神蹟

15萬人撤離拉法！4寶媽逃命沒水電網路　「我們別無選擇」

以色列用美國武器攻擊加薩　美國務院：可能違反國際法

女童肚子痛　醫照X光驚見「胃被超大一根塞住」！取出20cm巨物嚇壞

大叔亂刀砍死25歲酒店妹！稱遭騙千萬「被分手」　警：根本沒交往

噁！美店員「掏GG摩擦鮭魚肉」尿在醬汁裡　錄影PO網狂炫

金正恩監督試射！北韓將部署新型多管火箭發射器　砲兵戰力大增

11年11國與台灣斷交！　美議員提法案「38億元挺台」

以色列「怒掏碎紙機」當眾粉碎聯合國憲章！　反對巴勒斯坦入聯

對餐廳「狂刷一星負評」被逮捕！他遊普吉島1舉惹禍　恐要關2年

520就職典禮賴清德唱國歌？　蔣萬安：總統完整唱國歌很正常

莫瑞復活砍24分！金塊G3大勝27分吐怨氣　破灰狼6連勝不敗金身

花750萬買房出租　算出「8%投報率」爽炸？全場秒搖頭：不可能

越式洗頭「頭髮打死結」新竹女怒告求償32萬　判決結果曝

不是熱水器！台電曝「2吃電怪獸」在夏天快關掉：比冰箱還耗電

大谷翔平棒打松井裕樹！5項數據排大聯盟首位　道奇5月首敗

「16年不吃不喝」醫師一驗超健康！　她堅稱：這是神蹟

地球磁暴發威！內蒙、黑龍江「極光」大爆發

LIFE經典／蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展　新光三越Diamond Towers登場

獨家／東城衛解散10年　團員「當早餐店老闆」陳德修揭合體可能

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

國際熱門新聞

趁媽媽喝醉爬上床　英男多次亂倫激戰

26歲哥溺水「弟假裝救援」　笑看他溺斃

女Coser無修圖照遭罵翻！一招逆轉炎上

爸爸請同事幫顧小孩　兒卻被他丟進蝦池身亡

女清潔工是127間公司董事　身分被抓包

恐怖人妻「綑綁、菸燙下體」凌虐老公

網美遇臨檢「任警揉雪乳」！免罰單秒放行

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

以色列粉碎聯合國憲章！反對巴勒斯坦入聯

台積電ADR創新高！　美股連8紅漲超125點

真硬頸！印度男頭頂7公斤巨瘤30年

俄軍強攻　澤倫斯基：整個前線都在激戰

即／日「西瓜卡」大故障！JR東日本緊急發公告

大叔全裸逛公園「肛門對準飲水台」磨擦

更多熱門

相關新聞

以軍加強轟炸　15萬人逃離拉法

以軍加強轟炸　15萬人逃離拉法

自從以色列國防軍6日針對加薩南部城市拉法東部地區發布撤離令以來，至今已經有超過15萬人離開拉法，上萬名巴勒斯坦人10日頂著炎熱夏日忙著逃難，路上到處都是驢車、自行車、皮卡車、輪椅，只為了繼續活下去。加薩大學一名講師帶著她的4個孩子撤離至以軍指定的擴大人道主義區，「聽說那裡沒有水、沒有電、也沒有網路，但我們別無選擇。」

店員「GG摩擦鮭魚肉」尿在醬汁裡

店員「GG摩擦鮭魚肉」尿在醬汁裡

金正恩監督試射改良版武器　砲兵戰力大增

金正恩監督試射改良版武器　砲兵戰力大增

砸9.6億！德國買3套海馬斯送烏克蘭

砸9.6億！德國買3套海馬斯送烏克蘭

11年11國與台斷交　美議員提法案「38億挺台」

11年11國與台斷交　美議員提法案「38億挺台」

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

本土劇男星涉吸金6億案　判刑5年賠720萬

趁媽媽喝醉爬上床　英男多次亂倫激戰

地球磁暴來了！氣象署罕發特報

網紅信義區撒錢！3千人瘋搶傳多人傷

賽亞人來了？北部驚見「黃綠色彗星」多人目擊

基隆女移工遭砍　男友百公里外報案

台積電「萬年32」不想升！老婆不解　驚人年薪曝光

26歲哥溺水「弟假裝救援」　笑看他溺斃

剛痛失「愛子」　包偉銘砸140萬入手電動車

淡水汽車猛撞3機車！22歲男騎士不治

翁遇投資詐騙房沒了　女兒說錯遭出征

AV女優被爆找乾爹包養！老公竟是上市公司董事長

23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後左胸插刀慘死

「信義區撒千元鈔」爆推擠！　網紅發文道歉

貴婦開海神違規撞死文大生　下場曝！

更多

最夯影音

更多

劉德華要來台灣了！　10.11月確定台北小巨蛋開唱

女兒出嫁幽默拜別父母　爸歪樓：只搬到樓下XD

彰化停業咖啡廳火警！女衝屋內救2愛犬喪命

花蓮疑出現狂犬病鼬獾「喪屍轉圈」墜駁坎！

弟暖心收編流浪奶汪　1天4餐！半年增20KG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面