以色列用美國武器攻擊加薩　美國務院：可能違反國際法

▲巴勒斯坦婦人在加薩走廊拉法哭擁死去親人的遺體。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院最新評估報告指出，以色列在加薩的軍事行動中使用美國提供的武器，很有可能違反了國際人道主義法。儘管這是以哈開戰以來，美國對以色列最強烈的批評，但美方仍指出，由於戰爭情況混亂，無法核實這些武器使用的具體情況。

美國總統拜登2月發布的「國家安全備忘錄（National Security Memorandum），布林肯必須在5月8日前向國會報告，是否認為以色列對其使用美國武器不違反美國或國際法的保證可信。

根據《路透社》報導，國務院最新報告顯示，美方「合理評估」以色列使用武器的方式不符合人道權利的標準，但由於戰爭情況混亂，無法核實這些武器使用的具體情況。

報告中提到，以色列和其他一些受到審查的國家，都向美國做出了尊重並遵守國際人道主義法的「可信且可靠」的保證。

▲一輛以色列軍車在以色列和加薩邊境附近開火。（圖／路透）



不過國務院這份報告存在矛盾，報告列舉多項平民受到傷害的可信消息，還說以色列一開始並未與美國合作增加對加薩這塊飛地的人道援助；但在每件案例中，國務院都說無法明確評估是否曾發生任何違法事件。

國務院在報告中提到，「有鑑於以色列嚴重依賴美國製造的國防用品，我們有理由認為，自10月7日以來，以色列安全部隊一直在使用國家安全備忘錄20（NSM-20）涵蓋的國防用品，其使用情況與國際人道主義法義務不符，也不符合減輕平民傷害的既定最佳做法。」

報告寫道，「以色列並未分享完整資訊，以查證NSM-20所涵蓋的美國國防物品是否專門用於涉嫌在加薩、約旦河西岸（West Bank）和東耶路撒冷（East Jerusalem）違反國際人道法或國際人權法的行動。」

美國政府仍表示，以色列自稱是在符合國際法情況下使用美國武器的保證是可信的。

美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）批評，政府「迴避所有棘手的問題」，並避免密切審視以色列的行為是否意味著美方應切斷軍援，「這份報告自相矛盾，因為結論是有合理理由認為確有發生違反國際法的情況，同時卻又說他們沒有發現不符規定的行為。」