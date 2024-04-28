抓包老公約砲？她怒提離婚1年後才知真相　「急求復合」超崩潰

▲國外一名人妻在交友軟體Tinder上發現丈夫的帳號後與對方大吵一架。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

國外一名人妻在交友軟體Tinder上發現丈夫的帳號後，雙方大吵了一架。不料她卻在分居後震驚得知，原來Tinder上的「丈夫」其實是他們的鄰居假冒的，但丈夫卻已經不想再和她重修舊好，讓女子不知該如何挽回丈夫才好。

據《鏡報》報導，這名女網友最近在Reddit發文指出，她去年在Facebook收到告密訊息，聲稱她的丈夫「在Tinder與其他女生聊天和交換裸照」，還附上了丈夫與其他女子聊天的截圖。

女網友抱持著懷疑態度下載了Tinder，結果發現丈夫真的在Tinder上有一個帳號，就連定位也被設在了「附近地區」，「我確信我丈夫真的出軌了，並在當天晚上與他發生了一場可怕的爭吵」。

▲女子和丈夫分居後才知道Tinder上的帳號不是丈夫，但丈夫卻還是堅持和她離婚。（示意圖／VCG）

女網友的家人為了緩和夫妻2人的緊張氣氛，連夜趕到小兩口的家，「不過這一切卻在我的哥哥抓住我老公，對他拳打腳踢後變了調，鄰居們報了警，我的丈夫被要求收拾一些東西到其他地方去住，不久後，我們就分居了。」

為了照顧生病的父親，女網友的丈夫搬到了雪梨，一個月只回家2次看望小孩，直到14個月後鄰居的妻子找上門，告訴她原來Tinder上的帳號不是女網友的老公，而是她們的鄰居，才讓女網友解開了對丈夫的誤會。

原來，鄰居從女網友借給他的Macbook中，下載了不少丈夫的私密照片，並用這些照片在網上交友，才釀成這起誤會。如今，女網友已將此案交給警方處理，並試圖挽回與丈夫的婚姻，但丈夫卻表示無法原諒這一切，要求離婚。

女網友的貼文在網上曝光後，不少網友都對她的遭遇表示同情，但也有許多人力挺丈夫，「雖然妳在這起事件中也是受害者，但丈夫受到的傷害卻遠比妳想像的多：被誣陷、被哥哥攻擊、被妻子疏遠，妳在他試圖向妳解釋時拒絕相信他，恐怕你們已經沒有回頭路了」。