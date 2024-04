波音183人客機「緊急滑梯空中脫落」消失　達美航空：全力搜索中

▲達美航空一架服役34年的波音客機緊急滑梯在飛行途中脫落。(圖/翻攝自X/@aviationbrk)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國達美航空(Delta Air Lines)26日上午一架載有183人的波音767客機從紐約甘迺迪國際機場起飛後,因緊急滑梯脫落,與機身分離,飛機被迫返航,機組人員當下也感受到震動。達美航空發言人表示,將全力搜索脫落的滑梯。有乘客透露,事發時機上聽到一聲巨響,聲音大到連駕駛艙廣播都聽不清楚。

▲波音(Boeing)今年1月才發生阿拉斯加航空班機艙門在空中脫落的事故。圖為737 MAX客機2022年7月在英國法恩堡航空展中展示。(示意圖/路透)

根據美國全國公共廣播電台(NPR)報導,達美航空發言人26日下午在向NPR提供的聲明中表示,「班機安全降落並移動往登機門後,發現緊急滑梯已從飛機上脫落。」聲明還稱,機組人員發現駕駛艙指示了有關右翼緊急出口滑梯以及右翼傳出異音的情況,公司將全力支持滑梯的搜索工作,並全力配合調查。

▲達美航空證實緊急滑梯脫落事故。(示意圖/路透)

美國聯邦航空總署(FAA)證實,達美航空編號520班機在當地時間26日上午8時35分左右,經機組人員報告出現震動情況後,安全返航抵達紐約甘迺迪國際機場,FAA將進行調查。地方政府也正在調查緊急逃生梯的墜落地點。

另據福斯新聞引述達美航空說法,涉事飛機型號為波音767-300ER,事發時載有176名乘客、2名機師與5名空服員,目前已經將其停飛並將進行全面評估,乘客則改搭另一架飛機飛往原定目的地洛杉磯國際機場。飛行追蹤網站FlightAware資訊顯示,這架波音飛機於1990年交付達美航空,機齡34年,起飛約1小時後即返航。

一名在轉機期間受訪的匿名乘客向NPR透露,當時飛機發出非常大的一聲巨響,使乘客們很難聽清楚來自駕駛艙的廣播,他們對這次經歷感到「不知所措」,而且「非常害怕」。

波音公司的發言人則表示,「我們將遵循達美航空發表的評論」。報導補充,去年6月,同一架班機編號520的波音767客機,從紐約甘迺迪機場飛往洛杉磯國際機場途中,也曾因為機上發生技術故障,被迫在猶他州緊急降落。

Delta Airlines 767-332ER makes emergency return to John F. Kennedy International Airport after losing its right-hand side emergency slide. pic.twitter.com/NHPJCQHgcc