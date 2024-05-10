頭頂7公斤巨瘤30年！　印度男終於結束「硬頸」人生

圖文／CTWANT

印度全印度醫學科學研究所（AIIMS）日前宣布，在奧迪薩邦（Oidisha）幫一名頭部長有7公斤巨瘤的男子完成肉瘤切除手術，結束他近30年的「硬頸」人生。

據《新德里電視台》（NDTV）報導，該名來自西孟加拉邦的51歲男子，在當地遍尋醫院診所，卻始終無法擺脫頭上重約7公斤的肉瘤後，來到奧迪薩邦首府布巴內什瓦爾（Bhubanēsbara）尋求AIIMS的幫助。

AIIMS在燒傷及整形外科主導下，建立由該科與放射科、腫瘤外科、神經外科、整形外科、麻醉科、病理學家組成的治療團隊，在確定男子罹患滑膜肉瘤（synovial sarcoma；又稱惡性滑膜瘤）後，決定進行非常複雜的非傳統移除手術。

▲男子頭部長有巨大的7公斤重腫瘤。（圖／翻攝自AIIMS推特）



這項手術的挑戰在於，團隊必須在閉鎖左頸動脈情況下，沿著頸部外側切除蔓延男子脖子的肉瘤，最後花費7小時完成手術。AIIMS驕傲表示，男子結束24小時的重症監護後已轉入一般病房觀察，且這項手術是印度史上第2次的巨型頭部滑膜肉瘤移除手術。

普通成年人頭顱重量約4到5公斤，但只要低頭15度，頸椎就需承受12公斤重量，60度甚至達到27公斤重。換言之，因腫瘤導致頭顱重約13公斤的男子，能頂著10幾公斤甚至近40公斤的頭部生活長達近30年，可謂是硬頸的男人。

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