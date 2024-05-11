26歲哥溺水「弟假裝救援」　3姊弟笑看他掙扎2分鐘溺斃

▲弟弟帶著游泳圈游向他，但在他伸出手的時候，卻停下來又游離開。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度卡納塔卡邦日前發生一起溺水事件，一名26歲的男子高塔姆（Gautam Gowda）在父親的農場池塘游泳時不幸溺水，令人震驚的是，他的2個弟弟假裝救援又游開，姊姊則拍下全部過程在，3人在岸邊看著他痛苦掙扎卻沒有伸出援手。

根據《今日印度》的報導，高塔姆1日與他的3個兄弟姊妹一起到父親位於納格納拉村（Nagnala）的農場玩耍。儘管高塔姆並不擅長游泳，但他看到弟弟們在池塘中嬉戲，還是忍不住加入他們。

▲▼高塔姆的姊弟在岸邊看著他掙扎2分鐘溺斃。（圖／翻攝自X）



結果，高塔姆一下就陷入了溺水的危機中，無論他的雙腿如何踢，身體就是沒有辦法前進，也沒有辦法浮起來。高塔姆的一個弟弟帶著游泳圈游向他，但在他伸出手的時候，卻停下來，然後又游離開，任憑他在水中掙扎。

高塔姆試圖游回岸邊，但都沒有成功，他在水中上下浮沉，最後沉入水2分鐘後，他就沒有再浮上水面。最讓人難以接受的是，他的姊姊在岸邊拍下了整個過程，包括他的掙扎和最後溺水。

影片中還可以看到，當高塔姆失去動靜時，他的兩個弟弟仍然在岸邊笑著看著，他們似乎都不認為高塔姆真的溺水了。

這段影片在事發幾天後曝光，姊弟們見死不救的行為，也引發社會撻伐。