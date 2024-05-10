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大陸 大陸焦點 特派現場

空缺18個月！陸駐印大使徐飛洪履新　曾任阿富汗及羅馬尼亞大使

▲大陸第17任駐印度大使徐飛洪抵達新德里。（圖／翻攝新京報）

▲大陸第17任駐印度大使徐飛洪抵達新德里。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新任駐印度大使徐飛洪於當地時間10日抵達新德里，正式開啟任期。據了解，大陸自2022年大使孫衛東離任後便懸缺18個月，也成為1976年中印互派大使後，最長的一次空缺。徐飛洪赴任前表示，將遵循兩國領導人間的重要共識，真誠地增進雙方的理解與信任，努力恢復各領域的交流與合作。

▲大陸第17任駐印度大使徐飛洪抵達新德里。（圖／翻攝新京報）

《北青報》報導，原任中國駐印度大使孫衛東於2022年10月離任，現任外交部黨委委員、副部長。徐飛洪是第十七任中國駐印度大使，此前他擔任外交部部長助理一職。

公開資訊顯示，徐飛洪出生於1964年5月，現年60歲，浙江東陽人，法學學士。徐飛洪自1987年起進入外交部任職，歷任新聞司處長、歐洲司副司長、幹部司副司長等職，曾派駐芬蘭、南韓、紐西蘭、英國、阿富汗、羅馬尼亞等國，任駐英國大使館參贊、阿富汗特命全權大使、羅馬尼亞特命全權大使等職。

徐飛洪認為，中國和印度都有悠久的文明，是彼此重要的鄰國，也是世界上最大的新興市場和發展中國家，「中印是合作夥伴而非競爭對手，並達成了重要共識，兩國是彼此的發展機遇而不是威脅，應成為雙邊關係發展的基本準則。」

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