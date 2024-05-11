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蘇花公路5月底通大車　北花客運擬續停駛！業者曝「常空車載空氣」

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲蘇花公路下清水橋5月底通大車，北花客運回遊號復駛要再等等。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路下清水橋因花蓮強震掉落，北花客運被迫停駛，6日搶通鋼便橋管制通行小型車，5月底將通大車，不過北花客運擬續停駛，客運業者表示，因餘震不斷，且地震前每趟車旅客僅個位數，平日旅客數多次掛零，空車載空氣，5月底即便通行大車，仍傾向不復駛，擬觀望等情況穩定後評估。

0403花蓮強震讓蘇花公路下清水橋斷落，一度交通中斷，北花客運也申請停駛，公路局應用一旁日據時代舊橋搶通便橋通行小型車，後續進行拓寬及安全提升，預計5月底通大型車，橋梁復建預估今年底前完成。

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由於台9線蘇花公路下清水橋5月底將開放大型車通行，不過因餘震不斷，加上載客率在疫後仍未脫離谷底，地震後已申請停駛的北花客運則傾向持續停駛。

其中與台北客運聯營「南港-花蓮」路線的統聯客運表示，地震發生後，已經向主管機關申請停駛，當時沒有談及停駛到何時，雖然5月底蘇花公路下清水橋可開放大車通行，但初期將先觀望，傾向不復駛，但仍要跟主管機關討論。

統聯客運表示，蘇花公路下清水橋即便開放大型車，但管制下可能通行車流有限，可優先讓給以農產品輸運等貨運通行為主，北花客運一通車沒多久就碰上疫情，疫情後也沒有起色，平均每班車搭載率僅1到2人，假日旅客多一點每班車也不過5到8人，平日更會出現整趟車旅客數掛零，整趟都空車，因此將觀望，待餘震和公路情況穩定後再評估。

由於統聯客運和台北客運聯營的「南港-花蓮」路線今年底營運期到期，統聯客運透露，年底營運到期後，也傾向不打算繼續營運。

行駛「板橋-花蓮」路線的首都客運也打算初期不同步復駛，首都客運總經理李建文表示，目前傾向先觀望，將和主管機關討論後再決定。

李建文指出，北花客運地震前經營狀況就非常不好，平均每班車旅客僅1到5人，偶爾整台車都沒有旅客，地震後即便僅有台鐵，運能就很充裕，國道客運沒有必要這時候投入，等到地質狀況穩定了，道路恢復正常暢通，且花蓮觀光旅遊都恢復了，再視市場情況評估，至於路線營運期大約明年到期，後續是否營運會再跟主管機關討論。

公路局表示，蘇花公路下清水橋5月底拓寬後，將可以通行大型車，目前目標時程不變；至於北花客運是否仍持續停駛，目前尚未與業者討論，坦言北花客運載客量不多，民眾搭乘以鐵路優先，北花客運在時間競爭上相較鐵路處於劣勢。

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