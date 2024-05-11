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花蓮知名冰店「心地日常」宣布5／19熄燈！　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮知名老宅冰店「心地日常」，是前港星蔣雅文來台灣開設的小店，然而，店家卻在10日晚間宣布，將於5月中旬結束營業，最後營業日訂在5月19日，若食材用完將會提前結束，經歷了2018年大地震、2019年疫情到今年的403地震，考量到修復期是一場耐力持久戰，對即將70歲的父母來說也更加吃力，因此決定先行退場，感謝大家10年來的支持。

花蓮知名冰店「心地日常」宣布結束營業。（圖／翻攝自Facebook／心地日常-花蓮）

▲圖為心地日常的火山爆發冰。（圖／翻攝自Facebook／心地日常-花蓮）

蔣雅文多年前從香港搬來台灣，並在花蓮翻修老宅、開設冰店，家傳口味的桂花蜜酒釀白玉雪花冰以及熱桂花酒釀蛋甜湯，都很受消費者喜愛。不過，店家10日晚間在臉書發文宣布，位於博愛街鐵道步行區的「心地日常」，將在5月中旬結束營業，最後營業日訂在5月19日，假如食材比預計更早用完，將會提前結束。

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店家在文中提到，今年是心地日常開店10周年，2013年底在美崙的日式老平房開店營業，2019年遷店至花蓮市博愛街透天老宅，一直以來都很感謝大家的支持與喜愛，雖然一起經歷過2018年大地震、2019年疫情以及今年的403地震，經驗告訴他們這次需要面對的修復期是一場耐力持久戰，面對各種已經能預料的問題，對於即將70歲的父母來說顯然是無法負荷了。

「這次顯然是比過往更吃力了，接下來請容許我們先行退場。」店家坦言，現階段尚未想好心地日常未來的發展，這周就先好好道別，以後的事情以後再想，而且目前花蓮依然餘震不斷，面對壓力希望大家能夠優先照顧好自己，「好好吃飯，好好休息，好好生活，最後祝大家都能平安喜樂，世界再無天災人禍。」

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