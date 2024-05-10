下午連6震！氣象署示警「餘震活動持續中」　仍有規模5~6地震

記者李姿慧／台北報導

今天(10日)下午3點45分發生規模5.8地震，震央位花蓮縣政府東北方32.8公里，且1小時內連6震，震央再度往北移動，為0403強震的餘震，雙北超有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，因大樓和盆地效應，因此相當有感，餘震活動持續中，餘震將持續3到6個月，未來不排除有規模5到6餘震。

▲15:45台灣東部海域規模5.8「極淺層地震」。（圖／氣象署提供）

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今天上午9點35分起連發生3起規模5.1、5.0和4.1地震後，今下午3點45分起1小時內發生連6起地震，其中規模最大達5.8，上午震央位主震南邊，下午再往北移動，且雙北相當有感。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，台北市因盆地和高樓效應，地震相當有感，氣象署今下午對震度達4級的花蓮和宜蘭發布國家級警報，雙北和桃園基隆震度為2級。

吳健富指出，0403強震的餘震仍持續當中，截至今天下午4點，花蓮主震加上餘震已經高達1400個，其中規模6到7有5個，規模5到6的有69個，提醒民眾，0403為地震規模相當大的地震，能量不可能透過主震就釋放完，會透過不同時間、不同地震形式釋放，判斷餘震可能會延續3到6個月，未來仍不排除有規模5到6餘震，應力持續南北調整。

吳健富表示，經觀察餘震狀況，數量和規模已有慢慢減少，但仍會有規模5以上餘震帶出一群密集地震，能量慢慢消化中，提醒民眾，一個大地震後餘震會持續，山區活動要注意相關安全，做好相關應變，地震第一時間保護自己，台灣是地震好發區，除關切餘震外，其他各地仍可能隨時發生地震，要做好相關防震準備。