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母親節只能跟婆婆一起過！「娘家打電話就好」她傻眼：怎辦？

1名女網友抱怨，婆婆說嫁人後「媽媽」只能用來稱呼她。（示意圖／翻攝自pexels）

▲1名女網友抱怨，婆婆說嫁人後「媽媽」只能用來稱呼她。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

傳統觀念認為嫁出去的女兒就是「潑出去的水」，代表女子婚後與娘家關係的改變，雖然隨著時代變遷，類似想法早已式微，但仍有部分人存有刻板印象。1名女網友抱怨，婆婆說嫁人後「媽媽」只能用來稱呼自己，生母則要稱「母親」，還要求母親節必須跟婆家一起過，娘家僅需打電話問候，讓她超傻眼。

「該幫婆婆掛哪一科？急，非常急！」原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆說嫁人以後，只能對她叫「媽媽」，自己娘家的媽媽只能叫做「母親」，不能叫「媽媽」，否則以後會搞混，「母親節也只能幫她過，指定要蛋糕以及餐廳慶祝，自己的母親那邊，就打個電話問候一下就好，還說，嫁人了，要跟原生家庭保持距離？！」

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貼文曝光後，大批網友傻眼直呼「叫你老公把他媽領走，真的有病」、「掛腦神經內科確定一下有沒有腦水腫」、「應該沒有醫院敢收吧！因為這沒藥醫了」、「不用再看醫生，浪費時間啦！直接送安養機構比較快」、「你的婆婆又沒有生妳，又沒有養育妳、扶養你長大，太抬高自己的身份了」、「該幫妳婆婆直接物理超渡」。

另外，也有人揪出語病，「既然她說娘家媽媽只能稱呼母親，那母親節跟娘家媽媽過才對啊，她跟自己兒子過母親節沒問題」、「母親節應該要幫『母親』過吧？她自打臉」、「她是笨蛋，母親節當然是幫『母親』過啊，她又不是母親，回娘家幫『母親』過節吧」、「你的媽媽她說只能叫母親是嗎？那麼你就跟母親過母親節，因為沒有媽媽節」。

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