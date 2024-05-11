高鐵台南站歡慶母親節　台南之鐵扶輪社獻藝　

▲高鐵台南站提前歡慶母親節！台南之鐵扶輪社的社友們，在母親節前夕於車站大廳舉辦「2024 母親節˙藝起來高鐵」快閃活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高鐵台南站提前歡慶母親節！11日國際扶輪3470地區台南市六分區-台南之鐵扶輪社的社友們，在母親節前夕於車站大廳舉辦「2024 母親節˙藝起來高鐵」快閃活動。

活動由二胡大師王文隆老師策劃，帶領近70位表演者輪番上陣，用二胡國樂、民俗舞蹈、台灣民謠、布袋戲偶等表演方式，搭配「月亮代表我的心」、「四季紅」等多首耳熟能詳的歌曲，帶來一系列精采表演，現場更準備了康乃馨花贈送給觀賞表演的旅客，讓大家在母親節前，感受到感恩及溫馨的氣氛。

創社社長楊智乾先生感謝高鐵台南站提供表演場地，扶輪社友們對於能夠到高鐵站表演非常的期待與重視，不論是大朋友、小朋友都拿出專業的看家本領共襄盛舉。他們也希望藉由「2024 母親節˙藝起來高鐵」快閃活動，提醒民眾不要吝惜表達對家人的愛，把愛表達出來也讓愛傳出去。

高鐵台南站高誌隆站長表示，很開心在母親節前夕，台南之鐵扶輪社的社友們，用歡樂又溫馨的方式，祝福全天下的母親們「母親節快樂！」讓往返高鐵的旅客感受母親節氛圍，他也表示，未來高鐵公司將持續提供藝文表演場域，讓台灣高鐵不僅是交通運輸業，更是生活、創意、服務的產業。