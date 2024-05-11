台中醫院歡慶母親節　舉辦銀髮媽媽活力走秀...現場超熱鬧

▲台中醫院歡慶母親節，舉辦銀髮媽媽活力走秀超熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

迎接一年一度母親節，台中醫院幫日照中心與護理之家長輩們歡度母親節，除了有日照中心團員總年紀超過千歲的「千歲非洲鼓隊」上場展現精湛鼓技、學員春鑾阿嬤等5個媽媽打扮妖嬌亮麗走秀，還有忠孝國小長笛樂團演出、「廉政媽媽」打彈珠有獎徵答，讓長輩們過了一個溫馨又熱鬧的母親節。

這場「我的媽媽真可愛」母親節今（10日）上午在臺中醫院舉行，院長黃元德親自出席，頒發給五個走秀的阿嬤獎卡，包括「樂活人生獎」碧錦阿嬤、「卡哇伊獎」文玉阿嬤、「最佳造型獎 」秀鳳阿嬤、「最佳秀場獎」雅真阿嬤、以及「銀髮活力獎」春鑾阿嬤，黃元德並親自獻上代表永恆母愛的「永生花之暉」給五個演出的銀髮媽媽。

除了千歲非洲鼓、母親節走秀，台中醫院特別邀請到2023年甫奪下「彰化市長盃弦笛樂團音樂比賽」冠軍的忠孝國小菲菲笛長笛社團到院演出，小樂手們精采的演出媽媽寶貝等樂曲，讓在場的阿嬤與家屬們聽得如癡如醉，演出後小朋友們還送上康乃馨跟小蛋糕祝福阿嬤們母親節快樂，現場相當溫馨。

今天跟兒子鐘永杰一起走秀的春鸞阿嬤，11個兒孫就有2個醫學博士，其中么兒鐘威昇還是花蓮醫院前院長、目前擔任台中醫院顧問醫師，陪同走秀的長子鐘永杰也是台中市選委會委員。她說去年底到臺中醫院日照中心參觀後愛上這邊的環境，喜歡交朋友的她說到這邊唱歌、做手工藝很開心，她說自己今年雖然86歲，但是心態就像36歲一樣年輕，歡迎大家都來台中日照中心一起當好同學，一起分享人生精彩故事。