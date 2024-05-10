快訊／「父遭詐騙3000萬房產」案　警已鎖定1嫌+3車

▲桃園市警局蘆竹警方針對「父親遭詐騙3000萬房產案」成立專案小組調查，其中被害人今天透露曾於今年1月間在蘆竹區某郵局2次匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對女網友的父親遭詐騙3000萬房產案，在臉書上痛批「台灣就是一個詐騙天堂」引發社會矚目，蘆竹警分局今（10）日通知李姓被害人出面說明釐清案情，警方成立專案小組調查，根據李姓被害人描述，已成功鎖定1名犯嫌與3輛涉案車輛，目前已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

蘆竹警方指出，針對這起投資詐騙財損案件，蘆竹警分局偵查隊今天通知李姓被害人出面說明，李姓男子於今年初在社交平台上被詐騙集團誘騙投資，獲悉被詐騙後向新北市警局永和警分局報案後，以單一窗口轉至蘆竹警分局，警方根據李姓被害人提供訊息，立即組成專案小組偵辦，並調閱詐團於犯案期間涉足地點監視畫面，目前已成功鎖定3輛涉案車輛與1名嫌犯。

▲桃園市警局蘆竹警方針對「父親遭詐騙3000萬房產案」成立專案小組調查，被害人透露曾於今年4月間曾在蘆竹區五福宮面交投資款項給詐團犯嫌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，根據李姓被害人描述，曾於今年1月間兩度根據詐團犯嫌指示，在蘆竹區某郵局匯款2次，今年4月間在蘆竹區五福宮面交投資款項給詐團人員，金額部分目前還在清查確認中，警方專案小組根據李姓被害人描述，調閱當時沿線監視畫面，已經成功鎖定1名涉犯嫌與3輛車輛。

今天專案小組正全力追查相關犯罪事證，警方強調絕無消極不偵辦情事，由於目前本案已引起社會廣泛關注，桃園市警局今天由副局長劉印宮召開專案會議，率同桃市刑大、蘆竹警分局等相關單位研議偵辦方向，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，希望掌握有力線索以期早日偵破，絕不容許詐騙集團逍遙法外。

▲蘆竹警分局分局長林鼎泰呼籲民眾投資理財，應循正當管道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局分局長林鼎泰強調，民眾投資理財應透過合法正規渠道，小心識別潛在詐騙行為，警方將全力守護市民財產安全以確保正義得以伸張，並呼籲高齡人士往往是被詐騙高風險群，應提高警覺，避免類似情況發生。