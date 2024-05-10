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社會 社會焦點 保障人權

桃園小二男童被父「逼脫光罰站」　找鄰居求救可憐畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小二年級男童疑遭父親不當管教，甚至被罰脫光衣物跪在社區一樓罰站，引發社會大眾關注，市議員黃瓊慧除報警處理外，更要求社會局介入協助；市府社會局今（10）日表示，經評估男童確實遭受不當對待，為維護男童安全，當晚就緊急安置保護。後續將評估其身心受創情形提供心理諮商輔導，至於男童父親的不當對待行為，將裁處強制接受親職教育。而男童當晚向鄰居求救的畫面也曝光。

市議員黃瓊慧昨天深夜在臉書發文，桃園市某國小二年級男童，經社區警衛通報，被脫光衣物在社區一樓罰站，根據社區監視器畫面，當下立刻報警、通報社會局前往，經過一番努力，終於讓王小弟暫時脫離不當管教被安置。

▲桃園市議員黃瓊慧昨天會同市府社會局、警方訪視遭父親不當管教小二男童住處。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

▲桃園市議員黃瓊慧昨天會同市府社會局、警方訪視遭父親不當管教小二男童住處。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

針對這起小二男童受虐案，市府社會局指出，本案於4月下旬接獲通報，即派社工前往訪視，經社工多次到校並到住處訪查，家長表示是因為男童不乖遭罰站、抄寫心經，經多次確認，男童身上並無傷痕，社工亦同步告誡男童父親相關法令規定，後續也數次電話聯繫家長追蹤，並與學校持續關懷男童就學及受照顧情形。

隨後於5月8日晚間接獲男童遭赤裸出門罰站通報，社會局長陳寶民立即偕同社工、派出所員警到場了解，經評估男童確實遭受不當對待，為維護男童安全，當晚並予以緊急安置保護。

社會局強調，經社工檢視監視錄影畫面，男童當天確實赤裸獨自前往社區大廳，經初步調查，男童係遭父親脫光衣服趕出家門，考量男童遭父親不當對待且臉上有瘀青捏痕，家中無其他保護資源，社工立即將男童予以保護安置，昨天亦完成健康檢查，目前尚無發現問題。後續將評估其身心受創情形連結心理諮商輔導，並就男童父親不當對待行為將裁處強制性親職教育，以提升父母親職功能，由於家中尚有3名年幼子女部分，經社工評估尚無不當對待情事，社工亦持續查訪追蹤，以維護兒少安全。

社會局呼籲，兒少不是父母私有財，任何人不得對兒少有不當行為，若有違反者絕不寬貸，市府將持續與警政、衛政、教育與司法等單位合作，共同維護兒少權益與安全，民眾若發現社區內有兒少遭家庭暴力，可撥打「110」或「113」保護專線，或洽詢桃園家防中心：（03）332－2111轉分機183。

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