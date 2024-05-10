黃偉哲宣布智慧魔鏡生成式　AI數位學習平台正式啟用

▲台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝等人見證下，台南市「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」正式上線啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝，與生成式AI重點學校11校校長的共同見證下，台南市「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」宣布正式上線啟用。

記者會儀式別出心裁，由學生裝扮成童話中的「白雪公主」，緩緩推出觸控顯示器與網路組裝的科技化智慧魔鏡，由黃偉哲市長對著魔鏡提問後，該數位平台正式啟用，並由AI社群教師在現場演示綜合領域「人際關係」單元的教學應用，呈現AI導學、自學與共學的教學歷程；新南國小學生則在平台上示範如何表達自己的想法，從引導提問的過程，看到生成式AI即時回饋與診斷的結果。

市長黃偉哲表示，生成式AI領域發展迅速，可以協助人類快速生成所需資料內容，但也有安全與難以解釋的問題，由於生成內容可能摻雜虛假內容，也需要教導使用者能針對內容進行真實性驗證與反思。

台南市領先全國建置生成式AI數位學習平台，提供國中小師生一個具備易用性、安全性、個別化與互動性的人工智慧數位學習工具。該生成式AI數位學習平台專為中小學生設計，透過過濾不當資料、保護網路個資安全及教學模組設計功能，引導學生對AI所生成的內容進行反思批判。

教育局長鄭新輝表示，命名為「智慧魔鏡」有兩個意義，一是生成式AI像是個童話故事中的魔鏡，在接收人類的提問與訊息資料後，就可以立即回應、學習、模仿並產生新的資訊，只要正確的「提問」，就可以立即生成所需的資訊內容。此外，鏡子本身所代表的是「反思」，對學習的反思歷程一直是教育學者認為發生學習重要的關鍵能力。鄭局長進一步表示，「數位學習力」是PISA 2025評測的新增指標，透過「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」的智慧診斷與智慧出題等功能，可正確引導並鼓勵學生與AI互動，培養學生自主學習能力。

資訊中心高誌健主任表示，生成式AI在教育的應用雖被廣泛討論。但對中小學生而言，提供合適的學習鷹架，可確保生成式AI有效安全的使用，因此台南市率先全國召集教師社群研發ChatGPT教學單元模組，此教學實驗成果提供「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」功能設計的基礎，未來教師社群將持續開發教學模組，不只優化平台功能，更利於教師導入於課程教學。