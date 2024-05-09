曾文南化聯通管工程啟動注水　黃偉哲：消能豎井及雙向重力排水是關鍵

▲蔡英文總統在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形，黃哲說明施工情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

蔡英文總統8日在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形，在經濟部、水利署之努力及台南市之通力協助下，讓工程能較原訂期程提前半年於2024年5月底發揮效益，提升南部地區供水調度備援能力。

黃偉哲市長表示，面對極端氣候影響，台南市曾文-烏山頭水庫及南化水庫2021年及2023年面臨無颱風降雨不足且不均、長時旱象之挑戰，致常有該一水庫有餘、另一水庫吃緊之供水瓶頸，在在顯示當今單一水庫供水系統面對極端氣候應變能力有限；，如今曾文南化聯通管啟動通水，串聯曾文、南化水庫，也串接南化高屏聯通管，建立了南部地區各重要水源供應系統之調水通道，也打通台南市水源的任督二脈！

黃偉哲市長表示，曾文南化聯通管全長25.4公里，特色為每日可調度水量達80萬噸，調整池前採2.2米鋼管，消能豎井後採2.6米鋼管或DIP(延性鑄鐵管)，因地制宜交互運用明挖及推進技術工法，減少交通影響及提升施工品質，做到滴水不漏。其次，因曾文水庫滿水位與南化淨水場水頭高度落差最大達85m，設置全國最大國人自行設計及施工之消能豎井，深度達62.15米，約21樓高，透過15階消能擋板確保管道輸水安全；另外，巧妙利用曾文、烏山頭及南化水庫高程差異，設計雙向重力排水無須額外動力耗能，於豐水期高屏溪甲仙攔河堰越域引水至南化水庫，透過聯通管可再流入烏山頭水庫蓄存，穩定供應民生、工業及廣大嘉南平原農業用水；於枯水期，高屏溪川流量減少，可透過聯通管由台灣最大的曾文水庫往南輸送至南化水庫淨水廠及可再透過南化高屏聯通管送到高雄，緩解高雄枯水期供水壓力，聯通管在不同時期有不同功能，有效健全南部供水系統增強抗旱韌性。

黃偉哲市長強調，我們無法保證天天風調雨順，但是，透過先進技術工程，把珍貴的水資源平均分配給所有的民眾。黃偉哲市長表示，曾文南化聯通管自2018年開工，預定2024年5月20日通水至高屏溪攔河堰，工程施工團隊全力克服各種施工困難，進度提早半年完成，巨大的管路、調節池及豎井設施，都是由國人設計、監造及施工，用最先進的技術為國家社會往後數十年發展打下扎實的基礎，再次感謝所有工程團隊！