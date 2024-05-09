　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

曾文南化聯通管工程啟動注水　黃偉哲：消能豎井及雙向重力排水是關鍵

▲蔡英文總統在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲蔡英文總統在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形，黃哲說明施工情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

蔡英文總統8日在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形，在經濟部、水利署之努力及台南市之通力協助下，讓工程能較原訂期程提前半年於2024年5月底發揮效益，提升南部地區供水調度備援能力。

黃偉哲市長表示，面對極端氣候影響，台南市曾文-烏山頭水庫及南化水庫2021年及2023年面臨無颱風降雨不足且不均、長時旱象之挑戰，致常有該一水庫有餘、另一水庫吃緊之供水瓶頸，在在顯示當今單一水庫供水系統面對極端氣候應變能力有限；，如今曾文南化聯通管啟動通水，串聯曾文、南化水庫，也串接南化高屏聯通管，建立了南部地區各重要水源供應系統之調水通道，也打通台南市水源的任督二脈！

▲蔡英文總統在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，曾文南化聯通管全長25.4公里，特色為每日可調度水量達80萬噸，調整池前採2.2米鋼管，消能豎井後採2.6米鋼管或DIP(延性鑄鐵管)，因地制宜交互運用明挖及推進技術工法，減少交通影響及提升施工品質，做到滴水不漏。其次，因曾文水庫滿水位與南化淨水場水頭高度落差最大達85m，設置全國最大國人自行設計及施工之消能豎井，深度達62.15米，約21樓高，透過15階消能擋板確保管道輸水安全；另外，巧妙利用曾文、烏山頭及南化水庫高程差異，設計雙向重力排水無須額外動力耗能，於豐水期高屏溪甲仙攔河堰越域引水至南化水庫，透過聯通管可再流入烏山頭水庫蓄存，穩定供應民生、工業及廣大嘉南平原農業用水；於枯水期，高屏溪川流量減少，可透過聯通管由台灣最大的曾文水庫往南輸送至南化水庫淨水廠及可再透過南化高屏聯通管送到高雄，緩解高雄枯水期供水壓力，聯通管在不同時期有不同功能，有效健全南部供水系統增強抗旱韌性。

▲蔡英文總統在台南市長黃偉哲、經濟部王部長及水利署賴建信署長陪同下視察「曾文南化聯通管工程」通水情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，我們無法保證天天風調雨順，但是，透過先進技術工程，把珍貴的水資源平均分配給所有的民眾。黃偉哲市長表示，曾文南化聯通管自2018年開工，預定2024年5月20日通水至高屏溪攔河堰，工程施工團隊全力克服各種施工困難，進度提早半年完成，巨大的管路、調節池及豎井設施，都是由國人設計、監造及施工，用最先進的技術為國家社會往後數十年發展打下扎實的基礎，再次感謝所有工程團隊！

ET快訊
運動「選對時段」　研究：早死機率降61%
蔡尚樺母女「根本雙胞胎」！　整排網友錯亂
口罩令全解除！　17種人小心「再確比首確更危險」
祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！　幫嬤慶生…兇嫌也在場
人間悲劇！台南男付不出醫藥費「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

大谷翔平否認背部緊繃與練投70球有關　長期比賽一定會出現問題

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

更多熱門

相關新聞

微風超市預購台南芒果跨境直送日本黃偉哲祝業績長紅

微風超市預購台南芒果跨境直送日本黃偉哲祝業績長紅

為讓遠在千里之外的日本朋友也能品嚐到台南芒果的鮮甜滋味，台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，將台南玉井芒果新鮮直送日本。

2024白河蓮花季精彩黃偉哲力推白河輕旅行

2024白河蓮花季精彩黃偉哲力推白河輕旅行

台南社會住宅永康「正強安居」動土

台南社會住宅永康「正強安居」動土

黃偉哲帶領國小師生共同宣誓對抗腸病毒

黃偉哲帶領國小師生共同宣誓對抗腸病毒

黃偉哲陪同蔡英文總統六合境馬公廟及普濟殿和勝堂參香、天壇贈匾

黃偉哲陪同蔡英文總統六合境馬公廟及普濟殿和勝堂參香、天壇贈匾

關鍵字：

曾文南化聯通管注水黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面