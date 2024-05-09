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微風超市預購台南芒果跨境直送日本　黃偉哲祝業績長紅

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓遠在千里之外的日本朋友也能品嚐到台南芒果的鮮甜滋味，台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，將台南玉井芒果新鮮直送日本。

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲9日特別北上參加記者會，感謝跨境直送的方式，為台南農民帶來更廣闊的市場，並讓更多國際人士享受到台南的優質水果。

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市是全台灣最大的芒果產地，也是最優質的芒果產地，另外還有關廟鳳梨、麻豆文旦等，都是首屈一指，在產量上或品質上都傲視國內。當然好東西要和好朋友分享，對於不能親自來台的日本好朋友可透過微風直送過去，感謝微風集團與玉井聯興青果生產合作社強強聯手，希望今天開始的預定，可以業績長紅，讓農民辛勤耕耘的成果可以得到更多回響。

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日預購活動不僅展示台灣優質水果的魅力，更是一場台日友好的文化交流，現場由獲得多項廚藝獎得主游星淵主廚，帶著市長黃偉哲和微風超市總經理西川正史親自示範，分享如何用芒果簡單DIY輕食料理，現場更有限量試吃活動，讓大家品嚐，現場人潮絡繹不絕。

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府農業局表示，微風百貨採購選品很嚴謹，對於品質非常講究，選用聯興青果生產合作社的芒果上架超市，通過產銷履歷PLUS驗證，曾榮獲第二屆永續善農獎認證以及第六屆百大青農的殊榮，且均有產銷履歷可供溯源，也正因為供貨品質穩定深受青睞，才能夠讓微風超市連續三年採購，今年更進一步跨境送，將頂級芒果新鮮直送到日本消費者手上，拉近產地與消費地距離。

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

微風集團執行常務董事岡一郎表示，即日起消費者可輕鬆透過電話、現場或微風超市的網路商城預購，將台南頂級芒果直接送到日本，讓芒果不再只是台灣僅有的美味，更是一場跨國的味蕾饗宴！

▲台南市政府攜手「微風超市」鎖定日本消費者最愛的台南玉井愛文芒果，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，黃偉哲市長祝福業績長紅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

品味台南極致，預購頂級玉井愛文芒果禮盒，精選台南玉井的頂級愛文芒果，每盒9至14粒，總重達5公斤，現優惠售價3980。預購期間更有驚喜！前100名訂購者將獲得限量的芒果乾一包作為禮物，立即行動致電至02-6600-8888#7230 或上微風超市(超連結)搶先預購！

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