油炸荔枝椿象拿來賣「最高罰2億」　食藥署喊要林務署改正：別宣導

▲林業署舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象。（圖／林業署嘉義分署）

記者洪巧藍／台北報導

林業署舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象，把害蟲轉換成創意料裡，卻因為荔枝椿象非法定食用昆蟲而引發爭議。食品藥物管理署副署長林金富今（10）日說明，非食用昆蟲當成食材這樣宣導是錯誤的，已經向農業部瞭解，希望制止這樣行為。食藥署也強調，如果有業者用荔枝椿象來當食品販售，違反《食安法》可處6萬至2億，產品要依照規定沒入銷毀。

林業及自然保育署嘉義分署4月27日於觸口自然教育中心舉辦「呷蟲王者」課程活動，將荔枝椿象轉化成創意料理，帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機，但活動卻遭民眾陳情活動違法嫌疑，讓食藥署會同衛生局人員到場了解。

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林金富今日受訪表示，荔枝椿象是外來害蟲，且民眾無食用歷史經驗，安全性未經確認前，不得作為食品原料或食用，如果有業者用荔枝椿象來當食品販售，違反《食安法》可處分6萬至2億，產品要依照規定沒入銷毀。

至於林業署的油炸荔枝椿象活動，林金富表示，食藥署會和農業部瞭解，荔枝椿象不可以當成食材使用，要去糾正這樣的宣導是錯誤的，相信都是政府單位，也會去配合改正，把觀念導正；而且行為可能涉及把荔枝椿象當成食材去貯存，還是有違法之虞，要進一步瞭解。

其實類似情況不是第一次發生，林金富指出，農業部過去也曾推廣過蝶豆花入菜，但是蝶豆花是僅允許作為飲料染色劑，並不能入菜，所以也去勸導改正；他也提到，希望以後開發如果要新創意料理可以來打聲招呼。