林業署推吃蟲「炸荔枝椿象」！驚動衛生局火速上門查　原因曝光

▲林業署舉辦活動「油炸荔枝椿象」，驚動食藥署、衛生局火速上門調查。（圖／林業署嘉義分署）

文／中央社

林業署4月27日舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導。衛生局9日表示，當天活動沒有人吃荔枝椿象。

林業及自然保育署嘉義分署4月27日於觸口自然教育中心舉辦「呷蟲王者」課程活動，將荔枝椿象轉化成創意料理，帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機。

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嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，因民眾陳情食藥署，指林業署活動有違法嫌疑，食藥署轉衛生局協助調查。因荔枝椿象蟲、卵為食安法未公告可食用的食材，當天派員到現場是擔心林業署烹煮供人食用，經查當日未提供食用。

林業署嘉義分署副分署長李定忠說，當天食藥署會同衛生局人員到場了解上課過程，檢視課程簡報、訪談教師、課程錄影拍照，並口頭說明非傳統性食品原料注意事項等。

李定忠表示，因國內僅通過3種可食用昆蟲食材（蜂蛹、蟬蛹及一種特定螞蟻），食藥署請自然教育中心調整課程內容。

李定忠強調，「呷蟲王者」活動初期規劃及行銷雖以荔枝椿象移除後入菜來發想，但課程前皆依法規調整內容，教導學員改以烹飪蜂蛹為主。

此外，李定忠說，課程結束前由環教師示範油炸荔枝椿象的方法，並再次說明及提醒學員非法規規範內的昆蟲不能食用，學員也沒有吃油炸荔枝椿象。