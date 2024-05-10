32歲男穿不住夾腳拖　一檢查竟是6公分腦瘤惹的禍

▲男子愛穿夾腳拖，豈料在去年底開始發現自己的右腳夾不住拖鞋，就診後竟發現長了腦膜瘤。



圖文／CTWANT

大陸深圳有名男子王某今年32歲，平常很愛穿夾腳拖，豈料在去年底開始發現自己的右腳夾不住拖鞋，人往前走了，拖鞋卻還在原地，沒走幾步腳就夾不住拖鞋了，腳底還有麻木感，到神經外科就診後，竟發現是直徑達到5.6公分的腦膜瘤惹的禍。

據陸媒報導，這種情況困擾了王某幾個月，且症狀還越來越嚴重，整條右腿都使不上力，於是王某到深圳市龍華區人民醫院神經外科就診。

王某在醫院做頭顱磁振造影後，發現他的頭長了個矢狀竇旁腦膜瘤，且這個腫瘤直徑達到5.6公分，他之所以走路會「掉鞋」就是因為腫瘤壓迫到了神經，導致肢體偏癱、感覺障礙。人民醫院神經外科主任告訴他，只能手術切除，術後王某恢復良好，目前已痊癒出院。

腦膜瘤是常見的中樞神經系統原發性腫瘤，佔顱內腫瘤的15%至20%，好發於中年女性，平均發生年齡為45歲。腦膜瘤通常是良性腫瘤，可以發生在任何有硬腦膜的地方，最常見的部位包括矢狀竇旁、腦部凸面、蝶骨嵴、鞍結節等，手術切除是治療腦膜瘤的首選。

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