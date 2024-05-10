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每月1萬孝親費「害老公討厭媽媽」她上網求助　網大逆風全挺男方

每月1萬孝親費「害老公討厭媽媽」她上網求助　網友大逆風全挺男方

▲女網友表示，先生因為她每月給媽媽1萬元孝親費，變得相當討厭岳母，讓她不知如何是好。（圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

為報答父母養育之恩，許多人在步入社會之後，會選擇每月從薪水中撥出一點，給雙親作為孝親費。不過一名已婚女網友表示，先生因為她每月給媽媽1萬元孝親費，變得相當討厭岳母，讓她不知如何是好。原以為可能會得到支持，結果當網友看完她家的狀況，一面倒地把她罵爆，認為先生的憤怒「完全有道理」。

一名網友在Dcard發文，表示自己是出社會後都會固定每月給媽媽1萬元孝親費，而婆家沒有給孝親費傳統，結果這成為老公非常討厭媽媽的原因。

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雙方婚前曾經有協議，她的銀行卡會由先生保管，但小倆口買房前每月都要給母親1萬元孝親費，直到買房後才會做結。而先生對於每個月給孝親費的態度越來越拖延，而母親則認為之前說好的事怎麼對方又反悔。雙方的關係因此十分惡劣，而她夾在中間左右兩難，不知如何調解。

然而，原PO指出，在家庭收入中，雙方的薪資占比十分懸殊，她每月的薪水僅有基本薪資，自己又沒有理財觀念，每個月的薪資扣掉生活費與孝親費，餘額基本為0，根本存不到錢。而先生的薪水是她的三到四倍，倘若沒有先生的收入，小倆口的家庭根本存不到錢，自然也就沒有買房子的可能。

另一方面，原本這筆孝親費，說好給母親用來繳納保險，剩下的錢則會由母親代原PO存起來，作為原PO日後的保障。然而經營小吃攤的母親，時常關店幾天出門遊玩，還會在網路社群上傳旅遊美食照，讓先生十分擔憂母親把錢花在自己的旅遊上，根本沒有存起來。

再者，先生婚前就曾指出，以原PO的薪水，想要每月給1萬元的孝親費，比例實在不合理。因此多方因素疊加下，先生對原PO母親的印象變得越發惡化，到了根本不想見她，甚至連先生的朋友都知道他「很討厭岳母」的地步。

原PO表示自己如今左右為難，兩邊都說服不了。而網友看完她的陳述，紛紛表示同情先生，「有問題就是領基本薪還花超過的妳吧」、「自己媽媽自己顧沒問題，有問題的是自己賺太少又月光族要靠老公生活吧」。

甚至有人嚴厲表示，「妳真雷，賺錢少還媽寶，妳如果沒有妳老公幫襯，妳有辦法給1萬孝親費？妳有看過領基本薪資的人孝親費給1萬？妳老公真倒楣攤上妳們這一家」、「試問你有給過你先生的長輩錢嗎？負擔過你先生原生家庭的責任嗎？如果沒有你也是挺有意思」。

但也有人認為，先生的惱怒不太有道理，「都說了是『孝親費』，媽媽拿去花不過分吧？不要跟爸媽計較太多，吃虧的是自己。」

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