水果店「開20年只賣香蕉」　老闆曝業績：1天零賣40箱

▲一間賣了20多年的水果店，店裡只賣香蕉。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

水果店顧名思義，會販賣各式各樣的水果，不過中國浙江杭州有一家沒有門口的水果店，最近在網路爆紅，不過它其實是一間「香蕉專賣店」，開了20多年，引發外界關注。

據《潮新聞》報導，這間沒有門口的香蕉店叫「陳記水果」，老闆姓陳，講話帶著福建口音，原本店開在新華路，2000年搬到朝暉九區附近，就沒再換位置，店裡的香蕉主要來自海南和越南，客源都是街坊鄰居。雖然店面小，但一天零賣可以賣40箱。

香蕉的果肉緊實綿密，甜度恰到好處，一串5.7元人民幣。報導指出，香蕉又被譽為「快樂的水果」，含有豐富的維生素B6和色氨酸，這2種物質在人體內能夠合成血清素，一種能夠帶來愉悅感的神經遞質。血清素水平的提升有助於緩解焦慮情緒，讓人感受到內心的平靜與安寧。

▲老闆一天批發好幾箱。（圖／翻攝自微博）



消息在網路引發討論，網友紛紛留言：「能堅持在一個地方只賣一種產品的人真的很難得」、「專一的老闆，穩定的客源和生意，挺好！」、「一生只做一件事，厲害的」、「這家我很早也去過，竟然還在」、「之前家住九區的時候也經常去買」。

不過，也有網友表示很常見，「人家搞批發的這不很正常嗎？」、「我們菜場有3家只賣香蕉的」、「正常啊，就是有專門賣香蕉的水果店」。

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