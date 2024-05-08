病患肛門塞「10張衛生片」　中國籍看護二審遭重判5年

▲南韓某中國籍看護將10片衛生墊塞入病患的肛門內。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓爆發一起離譜的看護瀆職案件！仁川某療養院一名中國籍看護，只因為貪圖工作時的方便，竟然突發奇想、在65歲腦病變患者的肛門內塞入10張衛生片，使衛生棉完整包覆患者體內排出的糞便，導致該名病患嚴重肛裂，最後在二審遭到法官判處5年徒刑。

根據《韓聯社》，仁川地方法院刑事抗訴2-3部昨（7）日針對上述案件進行二審宣判，二審法官駁回一審原本3年6個月的判決，改判該名現年69歲中國籍看護5年有期徒刑，至於該間療養機構的57歲院長，則從原本的2000萬韓元罰金，改為重判4000萬韓元罰金。

法官表示，「看護A某濫用受害者無法自由移動、無法充分表達意識的情況，以非人道且獵奇的方式虐待受害者，其罪行非常惡劣，若考量其身為看護組長的職位，則遭受大眾譴責的可能性相當大。」

法官指出，「受害者有可能因為腸胃閉鎖導致各種併發症，處於非常危險的狀態，若考量受害者與其家屬所承受的痛苦和無法言喻的衝擊，則一審的判決結果相當輕。另外，院長B某則是未善盡監督管理職責。」

報導指出，擁有中國籍的A某去年4至5月在仁川廣域市南洞區某療養院擔任看護，豈料他卻將夾在床墊的衛生墊剪成10片、每片長寬達20公分，再將10張衛生墊塞進病患的肛門內，導致患者出現嚴重肛裂、排便困難等症狀，移送至某大學醫院接受治療。

A某向警方坦承，他將衛生墊塞入患者的肛門，能夠有效減少換尿布的次數。