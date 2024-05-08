因應罷工潮　南韓將修法「允許持外國醫師執照」在境內行醫

▲南韓住院醫師發動罷工，導致醫療量能吃緊，許多患者無法獲得診療服務。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓2月下旬爆發大規模住院醫師罷工潮，引發醫學教授、開業醫生也響應縮短值班時間等後續效應，造成醫療人力短缺。如今，南韓保健福祉部（衛福部）宣告將修訂醫療法規，希望在目前醫療危機處於「嚴重」階段時，可以開放讓持有外國醫師執照者在南韓境內行醫。

根據韓聯社報導，南韓保健福祉部8日表示，最晚將在20日之前就《醫療法施行規則》部分修正案進行立法預告，內容包含允許持有外國醫師執照者在南韓國內從事醫療行為，以應對目前醫事人員短缺所導致的「醫療空白」。

報導指出，由於南韓住院醫生2月19日開始集體辭職，政府已於2月23日將保健醫療危機警報從原先的「警戒」階段，調升至最高級別的「嚴重」階段。當局解釋，此次修法是為了讓持有外國醫療人員執照者可循法律獲得福祉部部長的批准，以提供醫療服務，保護南韓國民的健康和生命。

儘管目前為止，南韓政府運用緊急診療體系試圖克服「醫療空白」，但不僅住院和實習醫生罷工，醫學院的大學教授們也紛紛辭職和休診，因此，政府有意動員持有外國醫師執照的技術人員，試圖維持緊急診療服務。