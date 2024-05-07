韓女出差「男同事壓身上」性侵　睡夢中被脫全裸！偷房卡手法驚悚

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韓女出差「男同事壓身上」性侵　睡夢中被脫到全裸！偷房卡驚悚過程曝

記者張寧倢／編譯

南韓中央政府海洋水產部轄下的公共機關一名女性研究員，去年7月出差時遭男同事性侵。事發當晚受害人喝醉後回到房間睡覺，不料男同事竟然對飯店人員謊稱有急事聯絡不上她，要求飯店人員開門再趁機偷取房卡，受害人從睡夢中驚醒時發現自己被同事脫到全裸，正在對她性侵犯。

根據韓媒JTBC報導，韓國國立海洋生物資源館的一名女性研究員，2023年7月在出差期間的最後一晚與同事們喝酒吃飯，但因為喝醉提早於晚間7時40分就回到飯店房間睡覺，然而，入睡約2小時後，她查覺到動靜而睜開眼睛，眼前竟然是一名平時和她沒有過多交流的男同事正在對她性侵犯，而且此時她已經被脫到全裸。

▲▼ 飯店,酒店,玻璃杯,瓶裝水。（圖／CFP）

▲女子出差住飯店遭到男同事性侵。（示意圖，與本文無關／CFP）

受害人用力地用腳踹向對方，一邊抵抗一邊驚喊「出去」。施暴者起初仍打算繼續進行犯罪，後來才悻悻然地放棄並表示「知道了，知道了」。

事後調查發現，飯店的監視器拍到，施暴者是在飯店人員的幫助下進入了受害者房間，他謊稱同事帶著重要文件回到宿舍，但一直聯繫不上，因此需要飯店幫忙打開客房門。當飯店人員用備用房卡打開門後，他趁機偷走了受害人放在房內的房卡，隨後才偷偷潛入房間實施犯罪。

施暴的男同事在一審中被判處6年有期徒刑，但他認為刑罰過重而提出上訴，並解釋是因為酒後失去了自制力。目前此案即將進入二審，但受害人不願與被告達成協議並呼籲法官嚴懲。

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