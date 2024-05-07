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小學生「編出豬肉絲」超逼真！貼上沾水商標　11萬網友滴口水按讚

記者羅翊宬／編譯

日本一名小學生的創意引發社群網路的廣大迴響！最近，日本網友「カニ軍艦太郎」在社群平台X（前稱推特）上傳女兒的代表作，他就讀國小三年級的女兒拿著零用錢購買毛線，憑藉著精巧的手藝，竟然能夠製作出超級擬真的豬肉絲，甚至還貼上商品條碼，吸引超過11萬名網友按讚。

根據《Grape》、《おたく經濟新聞》等日媒報導，該名日本網友透過X上傳他年僅小學三年級女兒的最新力作，只見粉紅色、紅色的毛線層層交疊，意外交織出外型極像超市所販售的豬肉絲，在將豬肉絲放上保麗龍、封起保鮮膜後，甚至還貼上商品標籤，不僅標示出價格、賞味期限，更繪有黑白相間的商品條碼。

網友「カニ軍艦太郎」表示，其實他在收到女兒的作品後，意外犯下驚喜的失誤，因為他不慎讓商標沾到水滴，導致標示著商品名的「豚ひき肉」、條碼數字的藍色墨水沾到水低而散開，只不過此次失誤更是增添作品的逼真感，其他網友認為很像放置在廚房時沾到水的狀態。

該作品體現了網友女兒陪同家人逛超市極為細膩的觀察力。網友女兒在百元商店用自己的零用錢購買毛線，她事後接受媒體採訪時表示，「用毛線製作豬肉絲時，能夠讓作品變得更加逼真。」

目前該則貼文已經吸引超過11萬人按讚。其他網友讚嘆，「不管是毛線的顏色、還是編織的方法，真的像極了超市販賣的豬肉絲」、「真的太逼真了，的確是市場上經常能夠見到的商品，觀察力還真是敏銳啊。」

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