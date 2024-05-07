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距卸任剩不到3周！南韓國會議員「瘋狂出國考察」　遭譏是畢業旅行

▲▼ 南韓國會21日表決通過國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）解任議案。（圖／CFP）

▲南韓第21屆國會卸任前瘋狂出國考察，遭譏為畢業旅行。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年4月進行下一屆國會議員改選，本屆議員預計5月底卸任、並由新一屆議員接替，只不過卸任距今剩不到三周，卻有多名朝野議員花費人民血汗錢「搭機出國」考察，前往墨西哥、日本、英國，其中還不乏下屆落選或未獲黨提名參選的議員，平均每人花費超過2000萬韓元，遭外界批評是「畢業旅行」。

根據韓媒《News1》，南韓國會今（7）日指出，第21屆國會議員即將於本月29日卸任，然而距今剩下不到三周的時間，卻還有超過9件以上的外國出差行程，包括「最大在野黨」共同民主黨議員崔惠英、李在汀，以及「執政黨」國民力量議員池成浩（脫北者）將從11至18日以保健福祉委員會所屬國會議員的身分出國。

儘管這些申請出國的國會議員承諾，在回國後將會向政府、議會等責任機關進行面談，但卻還是為外界所詬病，因為在許多累積議案尚未處理通過的情況下，直到卸任前至少還有9件的出差行程，包括國會議長金珍杓將從12日起展開15天10夜的中南美洲與美國出訪行程，參加墨西哥所主辦的「中等強國（MIKTA）合作體」會議。

至於前國會議長朴炳錫（共同民主黨）也與同黨國會議員尹厚德從4至11日，以國會和平外交論壇代表團的資格參訪烏茲別克和日本，金炅俠等其他5名共同民主黨國會議員也以上述代表團的資格預計20至26日前往美國展開國會外交。

另外，國會年金改革特別委員會委員長、朝野幹事、共同民間顧問委員也將從明（8）日起展開7天5夜的英國與瑞典之旅，理由是為了考察國外年金改革的優秀案例。

只不過，目前與年金改革相關的議案還是持續卡在國會，這也讓不斷搭機前往外國「考察」的國會議員遭到外界痛批，且每人出國考察平均就得花至少2000萬韓元（新台幣47.6萬元），因此被譏諷為根本是卸任前的「畢業旅行」。

報導指出，雖然第21屆國會提出的議案高達2萬5830件，創下歷屆之最，但卻只處理了9455件（36.60%），其餘還有1萬6375件卡關、仍待解決，包括「具荷拉法」（民法修正案）。

公民團體「經濟正義實踐市民聯合」統計，第21屆國會中，總共有257名國會議員在任期內出國995次，出國天數高達6330天，國會事務處與國會常任委員會今年為國會議員出國考察所編列的預算更多達202億7600萬韓元（約新台幣4.8億元）

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