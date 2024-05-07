女出差喝醉醒來驚覺「全身赤裸」　噁男同事偷房卡闖入性侵

▲女子在飯店睡覺途中驚醒，發現自己全身赤裸，驚覺遭到男同事性侵。（翻自《jtbc》）

圖文／鏡週刊

南韓一名隸屬國立海洋生物資源館的女公務員，去年7月和一名男同事一起出差，但就在出差最後一天的晚上，女子在飯店睡覺途中驚醒，發現自己全身赤裸，並遭到「鬼壓床」，這時才驚覺遭到男同事性侵。可惡的是，這名男同事利用小聰明，偷走女子的房卡，因此才有機會闖屋性侵。

據南韓《jtbc》報導，受害女子與加害男子都是國立海洋生物資源館的研究員，兩人在去年7月被外派至慶尚南道統營的海洋水產部轄下機關，進行短期出差工作。就在兩人結束出差的前一夜，一起到餐廳吃晚餐喝酒，女生約在晚間7時40分回飯店休息睡覺。

不過就在女生睡到一半，大約睡2小時後，女生驚醒，發現男同事竟然就在房裡，更驚人的是，她全身赤裸，身上衣服全被脫掉。女生趕緊掙扎，拳打腳踢把男同事趕出房間。

▲男子一審被判6年，但不服判決上訴。（翻自《jtbc》）

事後調閱監視器發現，男同事先是故意向櫃台謊稱，有一份重要的文件放在女同事房裡，但他聯絡不到女同事，所以委請飯店經理拿備用鑰匙開門。飯店經理不疑有他，協助男子開門，並在門外守候。男子這時進入女同事的房內，假裝取走文件，但趁機用餐廳名片，掉包插在感應器裡的房卡，最後男子順利取走女同事的房卡。之後逮到機會，拿著偷來的房卡闖入女同事房中性侵。

受害女同事後來報警並提起訴訟，國立海洋生物資源館也在去年11月將男子開除。就在今年1月，一審判決出爐，法官認定男子是有計畫犯案，因此判處他6年徒刑。不過男子不服持續上訴，目前二審判決尚未出爐，但受害女子強調，她絕對不會和解，並希望法院能重判嚴懲。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【41J肉聲】謎片真實發生！AV女優遭埋伏跟蹤偷拍 生活如「被追殺」太恐怖

慎入！中國壯男泳池溺斃影片曝光 女員工見死不救喊「笑死我了」

外交部赴北檢開告了！ 徐巧芯被控洩外交機密「我還會繼續爆料」