台女搭電動輪椅遭「拒絕登機」　日本樂桃航空修改規定

▲乘客林君潔坐電動輪椅從沖繩返台，卻被樂桃航空拒絕登機。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣一名罹患罕病的43歲女性林君潔平常使用電動輪椅代步，今年4月初從日本沖繩縣那霸機場準備搭機返台時，卻遭樂桃航空以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機。如今，在日本國土交通省要求改善後，樂桃航空已經更改相關規定，只要事前交付電池或輪椅機型證明文件，也能托運。

林君潔罹患罕病「成骨不全症」（脆骨症，OI），平常使用電動輪椅代步，更曾出訪多個國家，4月1日使用同一台電動輪椅出發前往沖繩參加身障者活動，儘管能夠順利登機，然而4月5日準備從那霸機場搭機返台時，卻因為電動輪椅採密閉式設計、電池蓋藏在內部，被樂桃航空拒絕登機。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，自從日本身障團體「DPI日本會議」接獲陳情、向國土交通省釐清事實經過後，國土交通省便決定修改規定，表示依照日本航空法的標準，並非要求一定得「當場確認電池本體」，可以透過文件證明或口頭申報的方式確認電池。

國土交通省已經於15日通知各間航空公司這項新規定。

▲樂桃航空在收到國交省的檢討後，修改公司內部規定。（圖／樂桃航空）

樂桃航空在收到國土交通省的檢討通知後，已經於4月26日修改公司內部規定，未來原則上還是會向乘客要求檢查確認電池本體，不過若電動輪椅採密閉式設計而難以當場透過目視確認，一旦經確認可以經過別的方法安全運送，則可允許托運。

未來乘客可以事先交出電動輪椅說明書、電池證明書，並由航空公司確認輪椅機型或電池種類。

國土交通省指出，之所以先前要求乘客必須透過目視「現場確認」，是因為電動輪椅在空中托運的過程中，可能會因氣壓、溫度變化所帶來的衝擊，導致電池出現漏夜現象而起火燃燒。據悉，身障者搭機前，必須托運電動輪椅，輪椅放置在貨艙或機內保管。

樂桃航空透過評論向乘客林君潔致歉，並承諾會負擔林君潔搭乘其他航空公司返台的費用。