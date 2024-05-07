　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女搭電動輪椅遭「拒絕登機」　日本樂桃航空修改規定

▲▼輪椅,電動輪椅。（圖／VCG）

▲乘客林君潔坐電動輪椅從沖繩返台，卻被樂桃航空拒絕登機。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣一名罹患罕病的43歲女性林君潔平常使用電動輪椅代步，今年4月初從日本沖繩縣那霸機場準備搭機返台時，卻遭樂桃航空以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機。如今，在日本國土交通省要求改善後，樂桃航空已經更改相關規定，只要事前交付電池或輪椅機型證明文件，也能托運。

林君潔罹患罕病「成骨不全症」（脆骨症，OI），平常使用電動輪椅代步，更曾出訪多個國家，4月1日使用同一台電動輪椅出發前往沖繩參加身障者活動，儘管能夠順利登機，然而4月5日準備從那霸機場搭機返台時，卻因為電動輪椅採密閉式設計、電池蓋藏在內部，被樂桃航空拒絕登機。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，自從日本身障團體「DPI日本會議」接獲陳情、向國土交通省釐清事實經過後，國土交通省便決定修改規定，表示依照日本航空法的標準，並非要求一定得「當場確認電池本體」，可以透過文件證明或口頭申報的方式確認電池。

國土交通省已經於15日通知各間航空公司這項新規定。

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空）

▲樂桃航空在收到國交省的檢討後，修改公司內部規定。（圖／樂桃航空）

樂桃航空在收到國土交通省的檢討通知後，已經於4月26日修改公司內部規定，未來原則上還是會向乘客要求檢查確認電池本體，不過若電動輪椅採密閉式設計而難以當場透過目視確認，一旦經確認可以經過別的方法安全運送，則可允許托運。

未來乘客可以事先交出電動輪椅說明書、電池證明書，並由航空公司確認輪椅機型或電池種類。

國土交通省指出，之所以先前要求乘客必須透過目視「現場確認」，是因為電動輪椅在空中托運的過程中，可能會因氣壓、溫度變化所帶來的衝擊，導致電池出現漏夜現象而起火燃燒。據悉，身障者搭機前，必須托運電動輪椅，輪椅放置在貨艙或機內保管。

樂桃航空透過評論向乘客林君潔致歉，並承諾會負擔林君潔搭乘其他航空公司返台的費用。

►台女「乘電動輪椅」遭樂桃拒登機！　日國土交通省下令各航空改進
►台女「坐電動輪椅」在沖繩遭拒登機！　控樂桃航空歧視

ET快訊
獨／入住飯店「被收2次錢」　要求退款遭拒
這一刻「等了20年」！新娘和離婚父母合照　快門按下她瞬間淚崩
阿信推爆高雄名店：好吃到可怕！　老闆嗨宣布「憑截圖飲料免費」
Kiss Cam拍到！正妹索吻「男球迷被推頭才肯親」
快訊／KID宣布二胎是女生！超美小名曝
一家4口父女雙亡　初判原因曝
聽到女兒尖叫！爸爸丟下手機給老婆　衝回救人雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女搭電動輪椅遭「拒絕登機」　日本樂桃航空修改規定

被害慘！借「好市多會員卡」給陸客　美國男子衰被當詐欺犯逮捕

快訊／以色列宣布占領拉法過境點！　坦克進入加薩畫面曝光

躺著看野生動物遷徙！萬豪最貴酒店被洪水淹沒　房客曝驚險過程

下體被板球擊中！11歲男童痛苦倒地「突然死亡」　奪命畫面曝光

拉法恐慌物價飆！戰火爆發7個月搬3次家　11寶爸絕望：沒錢撤離

特技飛行「表演完喪命」　禿鷹撞破駕駛艙！42歲冠軍慘遇鳥擊死劫

日本仙台商務飯店爆食物中毒！　12人吃完自助餐「腹痛狂吐」

拍攝影片要3歲兒「和爸爸說再見」　女下秒射殺兒子再自轟身亡

日「東大校花」4姊妹遺傳神級美貌　仙女合照曝！網暴動：太犯規

啊 不是說放下去？豬隊友反應哭笑不得XD

孫安佐曝父母私下模樣 　媽可當隊友！爸只能是爸爸｜豈有此呂 EP211預告

美女KissCam索吻男伴　他害羞撇頭→友人助攻

ENERGY 20年再辦簽唱會擠爆了　現場大跳「E16蹲」有夠帥

昔日鬧翻！卡古淚崩送別山豬　哭到說不出話：可惜沒和好

地震！奴才急衝去抓貓　見胖橘狂嗑飯：吃飽再逃

台64小貨車急閃鬼切賓士　失控撞BMW後翻車釀1死

女乘客台鐵等車佔出入口　被勸導反嗆：關你什麼事

椿象竟在香上產卵！　網見奇景：不會燙？

神級陪玩「胖貓」遭詐乾227萬亡 女友道歉｜20240506 ET午間新聞

台女搭電動輪椅遭「拒絕登機」　日本樂桃航空修改規定

被害慘！借「好市多會員卡」給陸客　美國男子衰被當詐欺犯逮捕

快訊／以色列宣布占領拉法過境點！　坦克進入加薩畫面曝光

躺著看野生動物遷徙！萬豪最貴酒店被洪水淹沒　房客曝驚險過程

下體被板球擊中！11歲男童痛苦倒地「突然死亡」　奪命畫面曝光

拉法恐慌物價飆！戰火爆發7個月搬3次家　11寶爸絕望：沒錢撤離

特技飛行「表演完喪命」　禿鷹撞破駕駛艙！42歲冠軍慘遇鳥擊死劫

日本仙台商務飯店爆食物中毒！　12人吃完自助餐「腹痛狂吐」

拍攝影片要3歲兒「和爸爸說再見」　女下秒射殺兒子再自轟身亡

日「東大校花」4姊妹遺傳神級美貌　仙女合照曝！網暴動：太犯規

獨／住飯店遭重複收款　要求退款遭拒...櫃檯回：那就走司法程序

台灣桌球好威！巴黎奧運獲滿額席次　林昀儒陳思羽混雙門票到手

「反對以色列進攻拉法」　中法聯合聲明：立即實現停火釋放人質

最低每戶月租3218元！　台中市有房地公開找包租公

聯電4月營收197.41億元　年增6.93％

缺工害的！高雄37年日料名店熄燈　傳超商秒承租

剛買的豬肉變蛤蠣！雲林婦急報案機車遭竊...原來是自己騎錯車

童子賢主張核二、核三延役　侯友宜：業界意見中央要聽

突身體不舒服…嘉義男駕車失控連環撞！3機車停路邊也遭殃

灰狼6連勝！恐怖防守數據曝　魔獸改預測橫掃：以為喬丹兒子會輸

白天公園現荒謬一幕　情侶毯子下激烈扭動

國際熱門新聞

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

從公務員轉戰AV！高材生美女：只給男友看太可惜

日東大「清純校花」4姊妹神級美貌！網暴動

拍片要3歲兒「和爸爸說再見」　女射殺兒子自轟

女大生退租「垃圾滿屋」內褲高高掛

下體被球擊中　11歲男童痛苦倒地「突然死亡」

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月

即／協議破局　以色列數小時內將占領拉法

新婚12天　人夫度蜜月才知「新娘是男的」

即／哈瑪斯同意停火協議　以色列研究提案中

更多熱門

相關新聞

日本商務飯店食物中毒　吃完自助餐腹痛嘔吐

日本商務飯店食物中毒　吃完自助餐腹痛嘔吐

日本宮城縣仙台市某商務飯店爆發食物中毒，從秋田縣來到仙台進行社團活動的高中生在吃完飯店提供的自助餐後，先後出現腹痛、噁心嘔吐等症狀，於是被緊急送醫治療，當地保健所（衛生所）研判是食物中毒所引起。

日東大「清純校花」4姊妹神級美貌！網暴動

日東大「清純校花」4姊妹神級美貌！網暴動

十字焦屍案最新進展！「死者女婿」疑為主謀

十字焦屍案最新進展！「死者女婿」疑為主謀

小學生155公分僅26公斤　日本厭食案例激增

小學生155公分僅26公斤　日本厭食案例激增

日女偶像辛酸曝！52%患精神病　多人遭性騷

日女偶像辛酸曝！52%患精神病　多人遭性騷

關鍵字：

日韓要聞樂桃航空電動輪椅拒絕登機電池目視

讀者迴響

熱門新聞

小S突吐《不熙娣》搭檔換人！新人選爆是阿Ken

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

榔頭敲死退休師還性侵　惡男更四審逃死刑

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

山豬告別式「香蕉全程含著10元奶茶」！藏13年辛酸真相

人妻沒工作...靠ETF「月領20萬」

Energy消失15年為啥能成功回歸？網公認「靠這2人」

中國用語「內卷」台灣怎說？一票人被難倒

謝忻律師男友超帥長相曝光！「路邊約會摸大腿」

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

年輕人手機愛開「1模式」：不開很難受！

人妻罹乳癌「腫瘤已經吃出來」！為了孩子拖2年病逝

公認脾氣最好的3大星座！Top 1很有同情心

從公務員轉戰AV！高材生美女：只給男友看太可惜

余天「假富少女婿」搞詐騙　出勤一次收入高到驚人

更多

最夯影音

更多

啊 不是說放下去？豬隊友反應哭笑不得XD

孫安佐曝父母私下模樣 　媽可當隊友！爸只能是爸爸｜豈有此呂 EP211預告

美女KissCam索吻男伴　他害羞撇頭→友人助攻

ENERGY 20年再辦簽唱會擠爆了　現場大跳「E16蹲」有夠帥

昔日鬧翻！卡古淚崩送別山豬　哭到說不出話：可惜沒和好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面