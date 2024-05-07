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十字焦屍案最新進展！幕後主謀疑為「死者女婿」　凶殘弒親原因曝

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本栃木縣那須町深山河邊發現兩具十字焦屍，死者為寶島龍太郎、寶島幸子夫妻檔，兩人頭部被套上塑膠袋、手腳捆綁膠帶焚燒，死狀悽慘。繼上周警方逮捕涉嫌開車毀屍的2名20歲男子，如今案情又有新進展，寶島夫妻倆的女婿關根誠端和另一人慘遭警方逮捕，警方認為關根疑似是幕後主謀。

根據《日本放送協會》、《時事通訊社》，栃木縣那須町4月16日發現慘遭殺害焚屍的寶島夫妻檔，繼平山綾拳、佐佐木光、若山耀人、姜光紀被逮捕後，警視廳昨（6）日晚間逮捕居住在東京都世田谷區的32歲男子關根誠端、居住在千葉縣船橋市的36歲男子前田亮，兩人涉嫌毀損遺體。目前警方在此案共逮捕6人。

其中，關根誠端為寶島龍太郎長女的丈夫（事實婚姻，僅同居，未進行法律登記）；至於前田亮則為寶島夫妻檔的友人，是不動產公司的高層，4月15日協助帶寶島夫妻倆看屋。

警視廳研判，身為死者寶島夫妻倆女婿的關根誠端，極有可能是這起兇殺案件的最高幕後主導者。

▲▼寶島夫妻倆的女婿關根誠端，被視為策劃殺人焚屍的真正幕後主謀，右為死者寶島龍太郎。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼寶島夫妻倆的女婿關根誠端，被視為策劃殺人焚屍的真正幕後主謀，右為死者寶島龍太郎。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼寶島夫妻倆的女婿關根誠端，被視為策劃殺人焚屍的真正幕後主謀，右為死者寶島龍太郎。（圖／翻攝自YouTube）

寶島龍太郎在東京都上野經營燒烤店、義大利料理餐廳等14間店鋪，其中關根誠端擔任寶島旗下公司的經理人，負責管理幾間店鋪。4月15日寶島夫妻倆死前從東京都上野鬧區準備前往東品川時，從監視器所拍攝的影像中，可以看到站在寶島夫妻倆身旁的關根誠端，當時他戴淺色框眼鏡、蓄鬍，胸口戴金項鍊，手部甚至還有刺青。

熟識關根誠端的男性友人透露，關根平常負責管理岳父寶島龍太郎所拓展的店鋪，然而對於時常以強硬手段招攬客人、與其他店鋪有紛爭的寶島夫妻倆，關根誠端感到相當不滿，經常抱怨希望「兩老能夠早日退休」。

寶島夫妻倆店舖的員工則透露，關根誠端其實有經營手腕，且精通英語，能夠協助和店內所聘請的外籍員工溝通，4月16日寶島夫妻倆被發現陳屍在栃木縣那須町的當天，關根甚至主動向員工下達指令「明天暫停營業」，事件爆發時鮮少露臉，只有透過聊天軟體下達指令，直到事發一周後才下令復業。

▲▼經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

▲寶島幸子、寶島龍太郎疑似和女婿關根誠端在事業經營上意見不合。（圖／翻攝自網路）

《日本新聞網》採訪關根誠端的另名友人。該名友人透露，其實早就聽聞關根和岳父寶島龍太郎在事業經營上理念不合，爆發許多紛爭，包括拓展新店舖的速度、內部裝潢等。

據悉，日本警方本月1日逮捕20歲的前童星若山耀人、20歲韓籍男性姜光紀，兩人為25歲男子平山綾拳跨年時在東京都澀谷認識的酒友，4月15日兩人向平山在超商借黑色轎車後，載著寶島夫妻倆前往東京都內某空屋，並疑似將兩人載往栃木縣那須町焚屍，平山綾拳表示下達殺人棄屍指令的是「恐怖大哥」佐佐木光。

佐佐木光4月29日在沖繩縣那霸機場被警方逮捕。原本警方認為佐佐木光為主使者，然而佐佐木光卻供稱「上頭還有一名真正的主謀」，並表示自己根本不認識寶島夫妻倆，如今隨著關根誠端被逮捕，警方推測關根有可能是真正的幕後主謀。

►十字焦屍案主謀「另有其人」！空屋車庫驚見血跡　日韓鮮肉花光贓款

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