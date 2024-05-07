小學生厭食155公分僅26公斤！　日本「病態飲食」案例激增

▲日本10歲至20歲的飲食障礙相關個案數量，從2019年到2020年激增1.5倍。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本近年來的社會現象令人警覺，許多年紀尚幼的孩童已經出現近乎病態的飲食障礙，包括厭食症和暴食症等，很可能與新冠疫情造成的社交限制、社群媒體普及產生的比較心理有關。

根據日本《CBC電視》報導，根據日本國內調查，目前約有24萬人因心理疾病而導致飲食障礙，其中約5%的人因此喪命。日本飲食障礙學會指出，日本10歲至20歲的飲食障礙相關個案數量，從2019年到2020年激增1.5倍，主因很可能是新冠疫情造成的社交限制，使孩童無法與朋友接觸，進而產生巨大的心理壓力。

此外，來自愛知縣小牧市的一個支援團體代表鈴木佳世表示，近期飲食障礙的年齡層有趨年輕化的現象，這部分可能與社交媒體的普及有關，許多體型並不瘦小的孩子因此產生對瘦身的憧憬。

來自愛知縣瀨戶市的18歲少女渡邊優杏，從小學六年級開始就罹患厭食症，她回憶自己當時就是一個完美主義者，看到社交媒體上的瘦瘦人，就會想要變得跟他們一樣，「看著體重的數字不斷減少，有種打電動破關的感覺，漸漸地就對這種快感上癮了。」

優杏不僅不吃早餐，連學校的午餐也只吃兩口，導致當時身高155公分的她，體重只剩下26公斤，在小學和中學時期不斷進出醫院。

優杏的母親表示，她從未想過小學生也會罹患厭食症，當時的情況危及到優杏的生命，但她卻無法找到對策，感到非常痛苦。所幸優杏在高一時接觸到「純素主義」的相關知識，目前已逐漸康復。