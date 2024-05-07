日「東大校花」4姊妹遺傳神級美貌　仙女合照曝！網暴動：太犯規

▲日本東大校花神谷明采五官清純可愛。（圖／翻攝自IG／@asa_kamiya）

記者張寧倢／編譯

曾在2020年拿下日本東京大學最美校花的研究生神谷明采，近日在社交媒體上分享了她和家中姊妹的合照，神谷一家四姊妹的高顏值美貌，引起網友熱烈討論，留言大讚這簡直是「最強基因」、「每個人都好可愛啊」、「神谷家族太強大了」。

▲神谷明采曝光四姊妹合照，一家高顏值讓網友驚呼基因超強。（圖／翻攝自IG／@asa_kamiya，下同）

根據日媒報知新聞社，神谷明采2020年秋季，才剛升上大一的她就拿下「東大小姐」選美冠軍，2021年春季又獲得「Miss of Miss」日本校園美女最大賞，順勢與經紀公司簽約，展開演藝圈活動。今年4月神谷明采宣布考上了東大公共政策研究所，目前正就讀研究生一年級，是名符其實的「美女高材生」。

然而，神谷明采的美貌不只她一人，家中包含她自己一共有4名親生姊妹，明采則排行老二。最近她在IG上傳一張照片並發文表示，「在家族聚會上，我們四姊妹終於久違地齊聚一堂。我最喜歡和姊妹們見面了。」她還透露，她和其他3人可以同樣的衣服換著穿。

神谷一家的美貌讓網友感到驚訝，引發留言區一陣熱烈討論，「最強基因」、「最強美女四姊妹」、「奇蹟般的美人姊妹」、「真的都是美女」、「這麼漂亮又知性……簡直太犯規了」、「神谷家族太強大了」、「破壞力十足」、「難得一見的美人四姊妹」、「最喜歡明采」、「每個人都好可愛啊！」、「好厲害，感情又很好，真令人羨慕」。