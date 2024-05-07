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哈瑪斯接受調停國停火提議　以軍仍籲民眾撤離拉法

▲▼以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）。（圖／路透社）

▲以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）。（圖／路透社）

文／中央社耶路撒冷6日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯稍早接受埃及和卡達兩個調停國提出的加薩走廊停火提議，但以色列軍方今晚再次呼籲加薩走廊南部拉法市的民眾撤離，以軍仍準備對當地展開地面行動。

法新社報導，以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭持續近7個月之際，哈瑪斯稍早宣布接受埃及和卡達所提停火提議，但以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透過廣播發表談話：「我們仍呼籲居民今天晚間撤離。」

哈加里更指出，今天一整天以色列「軍機鎖定拉法（Rafah）地區的50多個恐怖組織目標」。

以色列一位匿名高階官員今天告訴法新社，以國政府正研究哈瑪斯宣稱已接受的加薩走廊（Gaza Strip）停火提議，他還說這不是以色列先前同意的「框架」。

哈瑪斯官員哈雅（Khalil al-Hayya）今天表示，哈瑪斯同意的加薩停火提案包括3階段休戰，每階段會持續42天，目標是永久停火。

哈雅告訴半島電視台（Al Jazeera），這項協議包含以色列完全撤出加薩走廊的計劃、因以哈戰爭而流離失所的巴勒斯坦人返回家園、交換人質與囚犯以及「永久停火」等目標。

 
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