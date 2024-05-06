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以軍將進攻加薩！　以色列防長「致電美國」稱：我們別無選擇

▲▼以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍6日發出聲明，要求巴勒斯坦人暫時撤出加薩南部城市拉法（Rafah）東部地區。據悉，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）告訴美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以色列別無選擇，只能在加薩南部的拉法發動進攻。

根據《以色列時報》報導，以色列國防部長辦公室指出，葛朗特致電奧斯汀，告訴他凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點5日遭哈瑪斯的火箭炮襲擊的傷亡情況，並提到以色列為了達成釋放人質、暫時停火的協議所做的努力，但現階段全被哈瑪斯拒絕，「別無選擇，這意味著以色列必須開始在拉法的行動。」

以色列國防部長辦公室提到，「葛朗特感謝國防部長（奧斯汀）的密切合作，並強調在美國推進對話，在對釋放被哈瑪斯俘虜的人質方面發揮著重要作用。」

以色列5日朝拉法發動空襲，造成至少19位巴勒斯坦平民死亡，其中包含3名兒童和1名嬰兒。哈瑪斯則在5日朝位於加薩南部、埃及北部邊界的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點發射火箭砲，造成3名以色列士兵死亡。

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