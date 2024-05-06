加薩缺糧！流浪狗挖墳「啃食人屍」　孩童目睹怕爆

▲圖為加薩一處墓地。圖中黑衣男子正在替一名剛出生不久的女嬰哀悼，女嬰雙親命喪空襲，孩子是從母親腹中搶救下來。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯之間的停火換人質協議再度卡關，以軍要對加薩城市拉法（Rafah）展開軍事行動，哈瑪斯堅持沒有永久停火就不會達成任何協議。加薩缺糧的情況嚴重，難民為了爭搶援助物資喪命，人類糧食不夠，動物也面臨同樣情況，如今拉法的流浪狗已經開始破壞墓地，啃食屍體，人類殘肢散落地上，讓目擊這一幕的加薩孩子感到非常害怕。

BBC報導，拉法是大約150萬名難民的避難據點，人數大約是戰爭爆發前的5倍之多，大約每平方公里就有2.2萬人，當地疾病蔓延，就連墓園也是失去家園者躲避戰火的地方。

▲▼約有150萬名難民躲在加薩。（圖／路透）

加薩女子阿布達卡（Rehab Abu Daqqa）是7個孩子的母親，但如今孩子們只能緊緊依偎在她身邊，且感到相當害怕，因為啃食屍體的流浪狗就在外頭吠叫，牠們成群出現，這些原本有飼主的寵物犬因主人過世或失去家園之後，如今已經和拉法當地的流浪狗生活在一起，到處覓食，包括埋在墓園的人類屍體，「就在今天早上，狗從其中一個墳墓把屍體拖出來吃」。

孩子們看到流浪狗啃食屍體的那一幕，屍體殘肢就散落在地上，讓這些原本曾經有家、有校園生活的孩子們感到非常害怕。阿布達卡稱，「我真的不能接受我或我的孩子們住在墳墓旁邊，我的孩子已經三年級，但他今天不是在玩遊戲，而是在畫畫，畫的東西還是墳墓，墳墓中間有一具屍體……這就是巴勒斯坦的孩子，悲慘，甚至悲慘這個字眼還不足以說明一切。」

阿布達卡至今已經帶著家人逃離戰火3次，隨著以色列軍方準備進攻拉法，她極有可能還要再一次帶著全家人逃難。

▼以色列放話即將攻入加薩南部城市拉法。（圖／路透）