快訊／即將進攻？以色列軍方下令：巴勒斯坦人撤出拉法東部

▲圖為以色列部隊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍6日發出聲明，要求巴勒斯坦人暫時撤出加薩南部城市拉法（Rafah）東部地區。此舉意味著以軍針對拉法的地面進攻行動迫在眉睫。

以色列時報、美聯社報導，根據以軍的要求，當地平民被要求轉移至穆瓦西（Muwasi）與汗尤尼斯（Khan Younis）地區，也就是以色列宣布的人道主義區域。軍方表示，已擴大針對該地區的援助，包括野戰醫院、帳篷、食物、水。

以色列軍方已經開始在拉法東部發送傳單、傳訊息、打電話，告知巴勒斯坦人關於撤離一事與前往指定人道主義區域應該要走哪一條路。撤離令目前適用拉法東部部分社區，並非整個拉法。以軍稍早公布一份人道主義擴大區域的地圖。

以軍還表示，「以色列國防軍將持續在加薩各地追捕哈瑪斯，直到他們扣押的所有人質全數返回家園。」

上述消息是在以色列與哈瑪斯停火換人質談判協議卡關之際發布，以色列過去數個月以來放話要攻入拉法，殲滅哈瑪斯。就在5日，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）警告，很快就會對加薩南部城市拉法（Rafah）展開地面進攻。

▼以色列周一宣布拉法東部撤離的消息，並公布人道主義擴大區域的地圖。（圖／翻攝自X／Israel Defense Forces）