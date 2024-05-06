女師走廊上揉胸！當眾性騷14歲女學生「過程全被拍」　家長怒告

▲ 夏比卡被控性騷擾女學生，現已被校方停職。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐澤西州發生一起離譜事件，一名14歲女學生指控遭女老師性騷擾，在人來人往的走廊上當眾搓揉胸部等身體部位，且過程全被拍下，事情曝光後令許多家長憤怒不已。

綜合《紐約郵報》等美媒，紐澤西州馬爾伯洛紀念國中（Marlboro Memorial Middle School）特教老師夏比卡（Jenna Sciabica）專門教授語言藝術，被控於3月13日在校內性騷擾一名導師班的14歲女學生。

根據受害者家屬5月1日向蒙茅斯郡（Monmouth County）法院提交的法庭文件，當時女學生正走向教室，而夏比卡就站在門口，把女學生叫過來後「開始用手撫摸及摩擦女學生胸部」，還把手背抵在女學生額頭上，暗示她體溫變高了。

文件中指出，「當這一切發生時，夏比卡臉上掛著滿意的微笑，女學生卻被嚇得全身僵硬，雙手無法動彈」，後來女學生才伸手將夏比卡的手從胸部上扯下，沿著走廊逃跑。事發過程完全被相機拍下，且一名目睹經過的老師還聽見夏比卡對女學生大喊，「快回來，我還想再摸一下」。

家屬指控，夏比卡平時就經常在教室和其他老師面前，公然和其他女學生談論有關性的話題或調情；還有另一名女學生聲稱，夏比卡多次向她要電話號碼，還會談論其他老師的陰莖尺寸和自己的性生活。曾有學生檢舉夏比卡發言不當，校方卻沒有作為。

夏比卡現已被停職，並被當地警方以一項輕罪起訴。而這起訴訟還點名該校所在的學區、學區負責人及學校董事會，指控他們在調查中撒謊及誹謗，求償金額不明。