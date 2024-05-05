俄軍出奇招！奇醜「烏龜戰車」前線衝鋒畫面曝　有效防烏軍無人機

▲ T-72戰車以金屬裝甲覆蓋，外型有如烏龜。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭戰場近期出現俄羅斯一款「烏龜戰車」，車身用粗糙的金屬外殼焊接而成，外表相當陽春，被封為戰爭至今最奇怪的裝甲車，卻能有效抵禦烏軍無人機攻擊，引發專家關注。

綜合《商業內幕》等美媒，這款戰車在原本的T-72坦克車體及砲塔上焊接裝甲，最早於4月9日曝光的一段影片中，出現在烏東頓內茨克以西的克拉斯諾霍里夫卡（Krasnohorivka）外的戰場，由於車體除正面以外都覆蓋金屬裝甲，且從正面看主砲並不明顯，使其外型與烏龜有幾分相像，因此被軍事專家稱為「烏龜戰車」（Turtle Tank）。

烏龜戰車上的裝甲目的是為形成最後一道防線，抵禦火砲及反坦克飛彈，尤其是裝滿炸藥的小型無人機，儘管被不少網友嘲笑是「忍者龜坦克」，更諷刺「世界第二大軍對正在拚命尋找解決方案」，網路瘋傳的影片卻顯示，烏龜戰車在兩軍激烈交戰的戰場上帶頭衝鋒，為後方其他俄軍坦克擋下彈藥、剷除地雷。

Video of an armored assault by Russia's 5th Motorized Rifle Brigade on Krasnohorivka, and another appearance of a tank with a massive counter-FPV shelter and EW jammer, which continues to driving after a DPICM strike. It looks like the lead tank in the first video has a… pic.twitter.com/fQk3FN6ymx — Rob Lee (@RALee85) April 16, 2024

More footage of Russian tanks with improvised counter-FPV shelters and EW systems. https://t.co/Q4iAv14Z4Chttps://t.co/JYuYsSOFWS pic.twitter.com/B0IzJmjY8d — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2024

美國外交政策研究所（FPRI）高級研究員羅伯李（Rob Lee）對此警告，「我知道人們在嘲笑它，但我不認為這是瘋狂的改造。俄國人正在適應戰場的特殊條件，烏克蘭有很多FPV無人機，但沒有足夠的反戰車飛彈（ATGM）、反坦克地雷和火砲」，因此烏龜戰車雖犧牲觀測能力和旋轉砲塔的能力，卻可同時干擾許多FPV，「這是有意義的」。

這款坦克也出現在巴赫姆特以西的小鎮恰西夫亞爾（Chasiv Yar）前線以北，由於地勢較高，可俯瞰周邊地區，如今已成為關鍵戰場。一個烏克蘭Telegram頻道近日也曝光影片坦承，儘管許多人對這款粗糙的戰車冷嘲熱諷，但要摧毀一輛烏龜戰車需要很多架無人機。