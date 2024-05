俄軍出奇招！奇醜「烏龜戰車」前線衝鋒畫面曝　有效防烏軍無人機

▲ T-72戰車以金屬裝甲覆蓋,外型有如烏龜。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭戰場近期出現俄羅斯一款「烏龜戰車」,車身用粗糙的金屬外殼焊接而成,外表相當陽春,被封為戰爭至今最奇怪的裝甲車,卻能有效抵禦烏軍無人機攻擊,引發專家關注。

綜合《商業內幕》等美媒,這款戰車在原本的T-72坦克車體及砲塔上焊接裝甲,最早於4月9日曝光的一段影片中,出現在烏東頓內茨克以西的克拉斯諾霍里夫卡(Krasnohorivka)外的戰場,由於車體除正面以外都覆蓋金屬裝甲,且從正面看主砲並不明顯,使其外型與烏龜有幾分相像,因此被軍事專家稱為「烏龜戰車」(Turtle Tank)。

烏龜戰車上的裝甲目的是為形成最後一道防線,抵禦火砲及反坦克飛彈,尤其是裝滿炸藥的小型無人機,儘管被不少網友嘲笑是「忍者龜坦克」,更諷刺「世界第二大軍對正在拚命尋找解決方案」,網路瘋傳的影片卻顯示,烏龜戰車在兩軍激烈交戰的戰場上帶頭衝鋒,為後方其他俄軍坦克擋下彈藥、剷除地雷。

