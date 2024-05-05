納坦雅胡開鍘了！以內閣一致通過：關閉半島電視台境內所有業務

▲以色列總理納坦雅胡宣布關閉半島電視台所有在以色列的業務。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列總理納坦雅胡宣布，他所帶領的政府已通過投票，一致決定將關閉經常發布煽動性言論的卡達媒體「半島電視台」（al Jazeera）在以色列境內的所有業務。

綜合外媒報導，以色列內閣5日一致投票決定關閉半島電視台在以色列的業務，隨後通訊部長卡希（Shlomo Karhi）當場簽署了一項行政命令，同時宣布相關法令將立即生效。

《耶路撒冷郵報》指出，命令通過後，半島電視台在以色列的辦事處，以及阿拉伯語和英語廣播頻道都將被關閉，該公司的廣播設備也將被扣押，官方還會限制境內人們對半島電視台網站的存取。

▲半島電視台在以色列的辦事處，以及阿拉伯語和英語廣播頻道都將被關閉。（圖／路透）

卡希在影片指控，半島電視台是「與哈瑪斯相關的煽動性機構」，而納坦雅胡隨後也在X證實，「我所領導的政府一致決定：關閉以色列半島電視台的煽動頻道」。報導稱，以色列將在每45天對此法進行檢視。

以色列的這項決定是根據國會上月剛通過的一項新法所推出。新通過的法律允許總理納坦雅胡暫時關閉以色列境內在加薩戰爭期間對國家安全構成威脅的外國媒體。

當時，這項新法被認定是在針對卡達的半島電視台，因為納坦雅胡長期指控半島電視台與哈瑪斯關係密切，但半島電視台駁斥相關指控不過是「為了讓半島電視台噤聲的系統性攻擊」。