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拜登簽署法案　將衝擊TikTok與電商

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲拜登上月簽署法案，通令TikTok的中國母公司字節跳動須於270天內出售在美國的資產。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登簽署法案，若TikTok於9個月內不出售美國資產將被封殺。分析說，此舉將衝擊TikTok和靠這個軟體獲利的電商，並指TikTok丟掉美國市場的損失，不能與丟掉印度相提並論。

香港英文南華早報4日報導，羅子燕（Luo Ziyan音譯）藉由TikTok為平台，專替電子商務公司Uebezz經營數個獲利還不錯的商店，羨煞不少義烏同行。義烏位於上海的南方，號稱全球零售業的重鎮。

這位跨國的電商行銷經理可說是首批使用廣受全球歡迎的TikTok，藉由促銷家用品給美國和東南亞消費者而賺得荷包滿滿的受益者，有意追隨的後進者向來高度重視她的經驗，期盼能複製成功。

不過美國總統拜登（Joe Biden）上個月簽署法案，通令TikTok的中國母公司字節跳動須於270天內出售在美國的資產，否則這款App將被全面禁用。此後，羅子燕幾乎每天都被問：這樣經營TikTok的商店還值得嗎？

她說，不知該如何回答，若是以往沒這個法案，當然鼓勵其他的朋友藉著TikTok營利，因為美國市場確實比其他地方好賺。

這項不撤資就得被封殺的法案，不僅打亂中國電商藉由TikTok擴大營運的盤算，就連TikTok也倍感受挫，畢竟這款App因經由電子商務而普獲美國年輕人的喜愛。

而且TikTok在美國的拓展已顯現成效，據TikTok本週發布的報告，截至去年底，TikTok Shop的美國賣家數已破50萬，相比3個月前增長逾一倍，並且全球賣家更超過1500萬。

TikTok被美國下驅逐令之前，也曾吃過其他國家的閉門羹。2020年因駐紮中印邊境的兩國部隊爆發造成傷亡的衝突，印度過去4年封殺TikTok，但丟掉美國市場，對TikTok造成的打擊更嚴峻，也將損及中國的科技雄心。

據熟悉字節跳動內部討論的知情人士指出，TikTok丟得起印度但丟不起美國，因為許多瘋傳全球的TikTok短影音，都是來自於美國用戶的手筆。

而告別美國市場，勢必重創字節跳動創辦人張一鳴的遠大抱負，2021年交棒給大學室友梁魯博，當時他不止一次高談藉由TikTok布局全球的願景。

眼下由於美中之間的敵意日增，張一鳴的夢想似乎越趨渺茫，因為北京當局對於拜登簽署的法案回應雖然還算節制，不過先前早已表明，TikTok絕對不會賣給美國的買家。

就算字節跳動有意把TikTok賣斷給美國業者，中國官媒和網友的撻伐，也將構成敲定任何買賣協議的政治阻礙。

何況2020年字節跳動也曾試著脫手TikTok的若干持股給美國投資人，隨即被國內痛斥這是向華府下跪，導致字節跳動以中文發表長篇大論的澄清聲明說，TikTok Global仍將維持全資子公司。

至於靠著TikTok而圈粉的網紅則開始另謀打算，像是粉絲數超過700萬的Noah Jay Wood表示，雖然他是靠著TikTok起家，不過回收再利用所有曾上傳TikTok的影音，改至IG和YouTube發表，反而還能觸及新的觀眾群。

由此可知，儘管TikTok廣受歡迎，但也並非沒有對手。

美國調查公司Sensor Tower3月間發布的報告說，將近94%的TikTok美國用戶，在過去90天期間也曾瀏覽YT，80%也是IG愛用者，68%同步關注臉書。

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