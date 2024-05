楊紫瓊獲頒榮譽勳章　拜登當場喊錯她名字！Michelle叫成Michael

▲楊紫瓊獲頒美國總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom),拜登卻叫錯了她的名字。(圖/達志影像)

記者張寧倢/綜合報導

美國白宮3日舉行「總統自由獎章」頒獎典禮,去年奪下奧斯卡首位亞裔影后頭銜的61歲女演員楊紫瓊,以及曾經訪問台灣的美國前眾議院議長裴洛西都在19位獲獎者之列。然而,美國總統拜登(Joe Biden)致詞時不小心口誤,把楊紫瓊的英文名字Michelle叫成Michael。

現年81歲的拜登3日親自授予19人美國平民最高榮譽的「總統自由獎章」勳章,其中包含美國前副總統高爾(Al Gore)、前眾議院議長裴洛西、前國務卿凱瑞(John Kerry)、眾議員克萊本(Jim Clyburn)以及前紐約市市長彭博(Michael Bloomberg)等5位資深民主黨人。

Biden: “Michael Yeoh.. Michelle Yeoh sorry..”. Who thinks this was a massive freudian slip pic.twitter.com/v4Mz5TYcF7 — Ragnarok (@rizzmatism) May 3, 2024

同時,好萊塢女星楊紫瓊成為首位獲此殊榮的華裔女演員。然而,據每日郵報報導,拜登致詞提到楊紫瓊時,不慎口誤叫成Michael Yeoh。雖然不知道拜登是不是把楊紫瓊與前市長彭博的名字搞混,但拜登這次很快地就發現錯誤,重新更正為Michelle Yeoh。

2023年憑藉著電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)榮獲奧斯卡影后的楊紫瓊,這次又獲頒「總統自由獎章」。拜登對她的貢獻給予高度肯定,讚譽楊紫瓊在演藝生涯中打破了性別以及文化的阻礙,也讓美國的文化更加豐富,為社會帶來更多希望,並透過不同型態的作品展現了各個文化。