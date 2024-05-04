楊紫瓊獲頒榮譽勳章　拜登當場喊錯她名字！Michelle叫成Michael

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影／楊紫瓊獲頒榮譽勳章　拜登喊錯她名字！Michelle叫成Michael

▲楊紫瓊獲得自由勳章。（圖／達志影像）

▲楊紫瓊獲頒美國總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），拜登卻叫錯了她的名字。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合報導

美國白宮3日舉行「總統自由獎章」頒獎典禮，去年奪下奧斯卡首位亞裔影后頭銜的61歲女演員楊紫瓊，以及曾經訪問台灣的美國前眾議院議長裴洛西都在19位獲獎者之列。然而，美國總統拜登（Joe Biden）致詞時不小心口誤，把楊紫瓊的英文名字Michelle叫成Michael。

現年81歲的拜登3日親自授予19人美國平民最高榮譽的「總統自由獎章」勳章，其中包含美國前副總統高爾（Al Gore）、前眾議院議長裴洛西、前國務卿凱瑞（John Kerry）、眾議員克萊本（Jim Clyburn）以及前紐約市市長彭博（Michael Bloomberg）等5位資深民主黨人。

同時，好萊塢女星楊紫瓊成為首位獲此殊榮的華裔女演員。然而，據每日郵報報導，拜登致詞提到楊紫瓊時，不慎口誤叫成Michael Yeoh。雖然不知道拜登是不是把楊紫瓊與前市長彭博的名字搞混，但拜登這次很快地就發現錯誤，重新更正為Michelle Yeoh。

2023年憑藉著電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）榮獲奧斯卡影后的楊紫瓊，這次又獲頒「總統自由獎章」。拜登對她的貢獻給予高度肯定，讚譽楊紫瓊在演藝生涯中打破了性別以及文化的阻礙，也讓美國的文化更加豐富，為社會帶來更多希望，並透過不同型態的作品展現了各個文化。

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