日本這座機場「30年從沒弄丟行李」　獨門運作模式曝光

▲關西機場30年來從未弄丟過任何一件行李。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本關西機場即將慶祝營運30周年，同時達成「許多美國機場夢寐以求的里程碑」，也就是開業以來從未丟失過任何一件行李。對此，機場發言人也分享地勤人員獨特的工作模式。

美國媒體《新聞週刊》介紹，關西機場服務港口都市大阪，以及附近的神戶及京都，是日本最繁忙的機場之一，自1994年9月營運以來，經常因為營運與效率備受讚譽，但完美的行李處理紀錄，讓它在全球主要國際機場中，更加突出耀眼。

關西機場發言人高西賢二（Kenji Takanishi）表示，「關西國際機場的地勤人員沒什麼特別的」，但確實有一套特殊系統，確保每一件行李都抵達目的地。

地勤團隊會以小組方式工作，每組只有2、3人，減少經手行李的人數，同時依據詳細的工作手冊、按照每間航空公司裝卸貨物的規則工作，還會被要求定期共享資訊。萬一從航班卸下的行李件數，與起飛時出現任何差異，都需要立即檢查貨艙與周遭區域。

此外，關西機場會在飛機降落後15分鐘內，把行李從貨艙送至輸送帶上，並且注意把手朝外、方便拿取，如果被雨淋濕也會協助擦乾。至於嬰兒車和運動器材等特定物品，則會親手交給旅客，確保裝卸過程中沒有受損。

▲關西國際機場是全日本最繁忙的機場之一。（圖／達志影像／美聯社）



高西賢二表示，關西機場每年接待3000萬名旅客與1100萬件行李，隨著大阪將主辦2025年世界博覽會（Expo 2025），此數字預期進一步成長，機場也正在為此進行整修，「因為許多顧客將從世界各地來到關西，我們希望做到更有禮貌且精準的營運服務。」

關西機場因為餐飲選擇與員工素質，被評選為世上最棒機場之一，行李處理方式更是八度受到英國非營利獨立調查機構「Skytrax」讚賞，最近一次就是在今年。

不過，關西機場也正在遭受嚴重問題，正以驚人速度下沉中。它當年透過填海造陸，建立在大阪灣水深約18公尺的人工島嶼及柔軟黏土層之上，卻長年飽受地基下沉之苦，1994年啟用至今下降至少3.7公尺，甚至有專家預測，到了2056年可能就會被淹沒。

關西機場下沉中！啟用近30年降逾3.7公尺 專家預測2056年恐淹沒