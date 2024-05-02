針插太深「刺破動脈」！6月嬰大出血慘死　2醫涉謊報死因獲判無罪

▲ 6個月大嬰兒遭刺破動脈身亡。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓2015年發生一起醫療事故，一名出生僅6個月的嬰兒接受骨髓穿刺檢查，醫師卻不慎刺破動脈，導致嬰兒失血過多身亡，卻將死因填為「病死」。涉嫌偽造診斷書的醫師一二審被判有罪並處以罰金，但近日最高法院改判無罪，引發網友激憤。

綜合《韓聯社》等韓媒，一間大學醫院36歲住院醫師A及69歲教授B涉嫌於2015年10月偽造診斷書，將一名在骨髓穿刺過程中身亡的6個月大嬰兒死亡種類填寫為「病死」，死因則填上呼吸停止及全血球減少症等，與事實不符，因此遭到起訴。

當時該名嬰兒因出現血小板、白血球及紅血球同時減少的全血球減少症症狀，接受骨髓穿刺檢查。驗屍結果顯示，有3年資歷的住院醫師A為嬰兒麻醉後試圖穿刺但失敗，便交由另一名住院醫師C進行，過程中不慎將針頭插得太深，導致嬰兒動脈破裂，出現低血量性休克而死。

檢方認為，兩人進行穿刺中嬰兒狀況惡化，卻未能及時應對，依業務過失致死罪嫌將2名住院醫師及教授B移交法院審判，且認為A及B撰寫死亡診斷書時將嬰兒的死亡種類填為病死，而非「非正常死亡」或「其他或不詳」，已經涉嫌造假。

一二審及最高法院針對業務過失致死嫌疑皆判無罪，原因是骨髓穿刺中動脈破裂的情形相當罕見，很難因沒能預料到或及時應對就認定為業務過失致死。

至於診斷書造假嫌疑，一二審法院認定有罪，對住院醫師A及教授B分別判處300萬及500萬韓元罰金，關鍵在於嬰兒是在醫療程序中死亡，卻填寫為「病死」。但據法律界2日透露，最高法院於上月4日推翻這項判決。

最高法院判決認為，偽造診斷書的嫌疑也很難認定有罪，原因是若不透過驗屍，欲了解醫學上的死因準確度有限，不能因最終死因與診斷書不一致，就認定診斷書內容違反客觀事實或嫌犯是蓄意為之，目前全案發回蔚山地方法院。

至於當時負責穿刺的住院醫師C則被單獨起訴，一審審判仍在進行中。